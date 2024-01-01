BMW пригальмував свої плани на електробайки через "низький попит"



Рекламні кампанії та маркетингові просування нового покоління акумуляторних мотоциклів BMW CE 04 фактично провалилися. Статистика, яку Motorrad не розголошує, мабуть, не на користь нового продукту.

Однак свого розчарування генеральний директор BMW Motorrad Маркус Флаш не приховує. За його словами, компанії доведеться уповільнити свої мрії та вгамувати апетити щодо збуту двоколісних акумуляторних машин.

На ділі, як пише Motociclismo, завод не може знайти того, хто готовий витратити пристойну п’ятизначну суму на електричний спортивний мотоцикл BMW. Ця думка вже підтверджена в недавньому інтерв'ю і тепер ми маємо це в письмовому вигляді.

Читайте також BMW Motorrad виводить на ринок три нові мотоцикли

"Якщо ми спілкуємося з користувачами, то я не знайшов нікого, хто б сказав: я б витратив 30 000 євро на електричний мотоцикл, щоб об’їхати озеро або піднятися на гору", – зізнався Маркус Флаш.

Ці одкровення з вуст головного менеджера прозвучали під час презентації концептуального двигуна BMW R20, бензинового мотоцикла.

Генеральний директор BMW Motorrad Маркус Флаш. Фото з сайту Motorcycle Sports

BMW Motorrad допоки не буде просувати на конвеєрі готовий до виробництва електричний супербайк, але роботи в сегменті акумуляторної техніки не припиняються. Електричний скутер BMW CE 04 (див. відео внизу), який поєднує в собі футуристичний дизайн із передовими технологіями, буде надалі ще кращим.

Читайте також BMW Motorrad презентував родстер і круїзер

За словами Маркуса Флаша, ця модель є лише початком амбітної лінійки електричних продуктів BMW. Розробники працюють над повним асортиментом електричних мотоциклів, включаючи більш потужні та орієнтовані на продуктивність моделі.

Попри нинішній малий попит на електричні версії мотоциклів, пошук інновацій у цьому сегменті машин продовжується: BMW Motorrad прагне розробляти електричні мотоцикли, що зберігають притаманні бренду дух інновацій та продуктивності.