Китайская компания CFMoto будет поставлять электрические мотоциклы местной полиции.

Электромотоциклы для полицейских не являются чем-то новым в развитых странах. Такие транспортные средства решают ряд проблем, связанных с высокими расходами топлива, экологией и улучшенным плановым обслуживанием.

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Китайский мотопроизводитель подготовил для полиции модель CFMoto 300 GT-E, которая может стать доступной и для обычных граждан.

Мотоцикл способен разогнаться до 120 км/ч, что, по мнению разработчиков, достаточно для патрулирования. Байк оснащен электрическим двигателем мощностью 16,8 кВт (22 л. с.) и имеет относительно большой запас хода в 150 км. При этом он достаточно тяжелый – 224 кг.

CFMoto 300 GT-E оснащен 7-дюймовым TFT-дисплеем, перевернутой передней вилкой, антиблокировочным тормозом Bosch, безключевым запуском и, конечно, сиреной и мигалками для использования в полиции.