Исчерпывающий список причин остановки транспортных средств содержится в законе "О национальной полиции". Все другие причины незаконны.
Инспектор остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы на право вождения. Водитель ориентировался в законодательстве, поэтому поинтересовался у инспектора, что же стало причиной остановки автомобиля.
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Размышляя несколько секунд, полицейский сообщил, что причиной остановки являются "профилактические меры". Водитель утвердительно ответил, что такая причина остановки отсутствует в законе и, как следствие, отказался предъявлять документы.
Инспектор вынес постановление за непредъявление документов, которым оштрафовал водителя на 425 грн. на основании ч.и ст.126 КУоАП. Водитель не согласился с таким решением инспектора и обжаловал штраф в суде.
Рассматривая дело, суд детально проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства, приведенный в ст. 35 Закона "О национальной полиции" и не нашел там такого основания как "профилактические меры".
С учетом указанного, суд заключил, что "остановка транспортного средства на основе профилактической отработки, не является нарушением со стороны водителя, а потому требование полицейского показать удостоверение водителя является неправомерным". (Дело №944/3981/20).
По результатам рассмотрения дела суд признал штраф полиции незаконным и отменил постановление. Теперь водитель считается не привлекаемым к административной ответственности. За противоправное решение к ответственности теперь могут быть привлечены самого инспектора.