Вичерпний перелік причин зупинки транспортних засобів міститься у законі "Про національну поліцію". Усі інші причини є незаконними.

Інспектор зупинив автомобіль та попросив водія пред’явити документи на право керування. Водій орієнтувався в законодавстві, а тому поцікавився в інспектора, що ж стало причиною зупинки автомобіля.

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Роздумуючи декілька секунд, поліцейський повідомив, що причиною зупинки є "профілактичні заходи". Водій відповів, що така причина зупинки відсутня в законі і, як наслідок, відмовився пред’являти документи.

Інспектор виніс постанову за непред’явлення документів, якою оштрафував водія на 425 грн. на підставі ч.і ст.126 КУпАП. Водій не погодився з таким рішенням інспектора та оскаржив штраф у суді.

Розглядаючи справу, суд детально проаналізував перелік підстав для зупинки транспортного засобу наведений у ст. 35 Закону "Про національну поліцію" та не знайшов там такої підстави як "профілактичні заходи".

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок що "зупинення транспортного засобу на основі профілактичного відпрацювання, не є порушенням зі сторони водія, а тому вимога поліцейського показати посвідчення водія являється неправомірною". (Справа №944/3981/20).

За наслідками розгляду справи суд визнав штраф поліції незаконним та скасував постанову. Тепер водій вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності. За протиправне рішення до відповідальності тепер можуть притягнути самого ж інспектора.