Одна з цілей посилення профілактичних заходів – недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння.

Належна організація дорожнього руху, контроль за утриманням дорожньої мережі, забезпечення супроводу організованих груп дітей та допомога водіям у випадку ускладнення погодних умов – це ті питання, на які звернув увагу голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Особливу увагу голова Нацполіції звернув на виявлення та недопущення фактів керування транспортними засобами водіями у стані алкогольного сп’яніння.

"У святкові дні ми повинні посилено стежити за безпекою дорожнього руху, адже всі профілактичні заходи спрямовані на недопущення дорожньо-транспортних пригод та попередження травмування і загибелі людей", - підсумував Ігор Клименко.