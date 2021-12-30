Одна из целей усиления профилактических мер – недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Надлежащая организация дорожного движения, контроль за содержанием дорожной сети, обеспечение сопровождения организованных групп детей и помощь водителям в случае усложнения погодных условий – это вопросы, на которые обратил внимание глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Особое внимание глава Нацполиции обратил на выявление и недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.

"В праздничные дни мы должны усиленно следить за безопасностью дорожного движения, ведь все профилактические меры направлены на недопущение ДТП и предупреждение травмирования и гибели людей", – подытожил Игорь Клименко.