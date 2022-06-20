Китайська компанія CFMoto буде постачати електричні мотоцикли місцевій поліції.

Електромотоцикли для поліцейських не є чимось новим у розвинених країнах. Такі транспортні засоби вирішують ряд проблем, пов’язаних з високими витратами палива, екологією та покращеним плановим обслуговуванням.

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Китайський мотовиробник підготував для поліції модель CFMoto 300 GT-E, яка згодом може стати доступною і для звичайних громадян.

Мотоцикл здатен розігнатись до 120 км/год, що на думку розробників достатньо для патрулювання. Байк оснащений електричним двигуном потужністю 16,8 кВт (22 к. с.), та має відносно великий запас ходу в 150 км. При цьому він досить важкий - 224 кг.

CFMoto 300 GT-E оснащений 7-дюймовим TFT-дисплеєм, перевернутою передньою вилкою, антиблокувальними гальмами Bosch, безключовим запуском і, звісно, сиреною і мигалками для використання в поліції.