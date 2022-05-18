Фото бойцов с противотанковыми ракетницами опубликовал основатель компании по производству электробайков.

Ранее мы уже сообщали, что электровелосипеды Eleek украинские военные используют в разведке.

Еще одно назначение такой техники – доставка на место применения легкого оружия и дронов. В частности, с помощью украинских электробайков Delfast возят даже противотанковые ракетницы NLAW. Масса пусковой установки этой ПТУР небольшая – 12,5 кг, поэтому ее можно закрепить к раме. Также можно перевозить и меньшие грузы – автоматы, пулеметы, дроны и тому подобное. Фото с NLAW предоставил соучредитель производителя электробайков Delfast Даниель Тонкопий.

Кстати Тест-драйв баги для разведчиков

Большое преимущество украинских электробайков – достаточная скорость, бесшумность и значительный запас хода. Также они малозаметны для тепловизоров.