Силы специальных операций США присмотрелись к электронным мотоциклам, чтобы быстро подкрадываться к врагам, и теперь украинские военные следуют их примеру.

Мамука Мамулашвили, командир Грузинского легиона, хочет получить электровелосипеды для своих снайперских команд.

Мамулашвили сказал, что ему нужно быстрое, тихое транспортное средство, чтобы доставить снайперские команды в место, где они могут производить выстрелы примерно от 5 до 10 минут, а затем быстро уйти, прежде чем враг атакует артиллерией их позиции.

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Украинские войска также надеются, что это неприхотливое транспортное средство поможет им и дальше защищаться от российских захватчиков.

Построенный компанией ELEEK в Тернополе Atom Military имеет максимальную скорость 90 км/ч, может проехать до 150 км на одной пятичасовой зарядке и перевозить до 150 кг, сообщает компания. Они имеют мотоциклетную подвеску, тормоза и колеса, позволяющие им свободно чувствовать себя на бездорожье.

Электрические велосипеды даже поставляются с дополнительным USB для зарядки гаджетов и розеткой 220 В, поэтому дополнительные тяжелые громоздкие батареи не требуются. "Они уже успели побывать в горячих точках, помогая своим владельцам успешно выполнять поставленные задачи", – сообщает компания на своей странице в Facebook.

Хотя компания не уточняет, какие это задачи, украинский бизнесмен, пытающийся привлечь средства для их реализации, говорит, что они имеют широкий спектр использования.

Благодаря своей скорости, размеру и относительно низкой температуре мотоциклы Atom Military используются для разведывательных миссий и других задач. "Враг не услышит вас даже на близком расстоянии", - говорят производители.