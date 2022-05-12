Сили спеціальних операцій США придивилися до електричних мотоциклів, щоб швидко підкрадатися до ворогів, і тепер українські військові наслідують їх приклад.

Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського легіону, хоче отримати електровелосипеди для своїх снайперських команд.

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Мамулашвілі сказав, що йому потрібен швидкий, тихий транспортний засіб, щоб доставити снайперські команди до місця, де вони можуть вести постріли приблизно від 5 до 10 хвилин, а потім швидко вийти, перш ніж ворог атакує артилерією їхні позиції.

Українські війська також сподіваються, що цей невибагливий, транспортний засіб допоможе їм й надалі захищатися від російських загарбників.

Побудований компанією ELEEK у Тернополі Atom Military має максимальну швидкість 90 км/год, може проїхати до 150 км на одній п’ятигодинній зарядці та може перевозити до 150 кг, повідомляє компанія. Вони мають мотоциклетну підвіску, гальма та колеса, які дозволяють їм вільно почуватись бездоріжжі.

Електричні велосипеди навіть поставляються з додатковим USB для зарядки гаджетів і розеткою 220 В. “Вони вже встигли побувати в гарячих точках, допомагаючи своїм власникам успішно виконувати поставлені завдання”, – повідомляє компанія на своїй сторінці у Facebook.

Хоча компанія не уточнює, які це завдання, український бізнесмен, який намагається залучити кошти для їх реалізації, каже, що вони мають широкий спектр використання.

Завдяки своїй швидкості, розміру та відносно низькій температурі, мотоцикли Atom Military використовуються для розвідувальних місій, та інших завдань. “Ворог не почує вас навіть на близькій відстані”, – кажуть виробники.

Електричні велосипеди також збільшують комунікації в районах, де ворог використовує радіоелектронну апаратуру для глушіння сигналів: месенджери на велосипедах — це давно перевірена форма кур’єрської кореспонденції на полі бою. Вони також пропонують можливість транспортування невеликого вантажу та надання швидкої медичної допомоги пораненим за допомогою медиків.