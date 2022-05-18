Фото бійців з протитанковими ракетницями опублікував засновник компанії з виробництва електробайків.

Раніше ми вже повідомляли, що електровелосипеди Eleek українські військові використовують в розвідці.

Ще одне призначення такої техніки – доставка на місце застосування легкої зброї та дронів. Зокрема, за допомогою українських електробайків Delfast возять навіть протитанкові ракетниці NLAW. Маса пускової установки цього ПТУР невелика – 12,5 кг, тож її можна закріпити до рами. Також можна перевозити й менші вантажі – автомати, кулемети, дрони тощо. Фото з NLAW надав співзасновник виробника електробайків Delfast Данієль Тонкопій.

До речі тест-драйв багі для розвідників

Велика перевага українських електробайків – достатня швидкість, безшумність та значний запас ходу. Також вони малопомітні для тепловізорів.