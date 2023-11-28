Доминирование флагманских моделей на рынке электрических мотоциклов стоимостью более 20 000 долларов постепенно утихает. Они все еще лидируют, но новая волна недорогих электрических мотоциклов для пригородных поездок начала накатываться очень быстрыми темпами.

Пример показал Ryvid Anthem. Его поставки пошли вверх сразу после старта производства в начале этого года. Постулатом привлекательности стала вполовину низкая цена относительно основных флагманских электрических моделей. Сейчас это претендент на лидерство в восходящем классе машин среднего веса.

Инноваций здесь достаточно. Для байкеров разного телосложения здесь продумали механизм электрического подъема и опускания сиденья на 10 см даже во время езды.

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Рама также имеет инновационную сложную металлическую конструкцию, что уменьшает вес и упрощает сборку. Здесь всего 142 кг и это значительно легче относительно "одноклассников" электрического сегмента.

Первые владельцы начали делиться впечатлениями от своего достояния. Нареканий на Ryvid Anthem практически нет. Недовольство есть только по поводу того, что после бронирования пришлось ждать – желающих очень много.

Максимальная скорость 121 км/ч практически всех устраивает – безопасная скорость. И до этого порога стрелку спидометра большинство байкеров не доводит, едет медленнее. Но многие замечают, что постоянная скорость на шоссе быстро разряжает батарею, чем на разных режимах.

Некоторые байкеры подчеркивают, что запас хода на основе разных скоростей оказались достаточно точными и это совпадает с паспортными показателями. Именно поэтому каждый мотоциклист выбирает нужные ему стили езды и скоростные режимы.

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Владельцы отмечают, что батарея емкостью 4,3 кВт-ч обеспечивает приблизительный городской запас хода в 121 км, хотя здесь могут влиять различные факторы - вес водителя или рельеф местности. Но в среднем, как и указано в описании производителя, при постоянной скорости 88 км/ч расчетный запас хода падает примерно до 74 км.

При более высокой постоянной скорости 112 км/ч ориентировочная дальность еще больше уменьшается – примерно до 56 км. Но это не пугает. Тем более что производитель продумал схему зарядки довольно оригинально. Здесь мотоцикл не стоит тянуть к розетке, поскольку розетка сама придет к... аккумулятору. Если точнее, то батарея поедет к розетке.

Накопитель энергии здесь мало того, что легко отсоединяется, но и еще сделан на колесиках – полное сходство с небольшим дорожным чемоданчиком. Колеса под аккумулятором и раскладная ручка позволяют катить его как часть багажа, не прилагая больших усилий. Так что в офисе или в кафе всегда можно добрать нужную емкость.

Зарядка можно осуществлять от источника переменного тока 110 В или 220 В переменного тока с помощью бортового зарядного устройства на 3 кВт или через адаптер от обычной настенной розетки. Зарядка 220 В до 80% емкости занимает примерно 1,25 часа.

Одним из недостатков назван малый размер бардачка. Отделение для хранения встроено в верхней части бака. Тайник имеет размеры 13 см x 13 см x 4 см. Но там внутри есть USB-порт для зарядки телефон и маленький отсек для хранения небольших вещей – ключей, кошелька, расчески или чего-то подобного, что должно быть всегда под рукой.

Обещанная в начале цена в 7800 долларов США не удержалась. Сейчас стоимость составляет 8995 долларов США, что немного больше ожидаемого, но все-таки дешевле ценника на электробайки Zero, LiveWire и других производителей.