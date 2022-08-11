Электрический мотоцикл Ryvid Anthem получил сменную батарею на колесиках и запас хода до 120 км.

Американский стартап Ryvid представил электрический мотоцикл Anthem с оригинальной конструкцией батареи, интересными характеристиками и привлекательной ценой.

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В основу Ryvid Anthem легла рама из нержавеющей стали массой всего 5,4 кг. Основные узлы и тяговая батарея расположены максимально низко для улучшения маневренности и предсказуемости в управлении. Снаряженная масса составила 109 кг с батареей или 79,4 кг в “пустом” варианте.

Разработчики позаботились о водителях разного роста. Anthem получил сиденье с диапазоном регулировки 10,1 см, регулируемым по высоте. Мотоцикл оснащен 4.9-дюймовым TFT-дисплеем, показывающим скорость, остаток хода и другую информацию.

Небольшой электрический двигатель с воздушным охлаждением развивает 10 л. мощности и 72 Нм крутящего момента. Максимальная скорость байка ограничена на отметке 120 км/ч.

Пожалуй, основная особенность Ryvid Anthem, это снимаемая литий-ионная батарея емкостью 4.3 кВтч. Конструкция весит 29,5 кг и имеет свои маленькие колеса для удобства транспортировки. Таким образом, можно приехать из дома на работу, снять аккумулятор, зарядить его за 6 часов от обычной розетки и в конце рабочего дня установить обратно.

Запас хода Ryvid Anthem составляет около 120 км в экономическом режиме и 80 км в режиме максимальной мощности. 17-дюймовые колеса обуты в шины 120/70 спереди и 160/60 сзади. За уверенное замедление отвечают гидравлические двухпоршневые тормоза с тормозными дисками диаметром 310 и 240 мм. Максимально допустимый суммарный вес водителя и пассажира – 181 кг.