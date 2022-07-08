В июне украинский рынок мототехники превзошел довоенные объемы на 21%

Еще один сегмент украинского рынка в июне уже превзошел довоенные объемы и продемонстрировал стремительный рост. Так, по итогам июня в Украине было реализовано 4,8 тыс новых мотоциклов, скутеров и квадроциклов, что на 21% больше, чем год назад. Но по итогам 6 месяцев в AUTOConsulting все же фиксируют падение продаж мотоциклов на 30%.

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Интересно, что поставки подержанных мотоциклов за полугодие даже увеличилось на 6%, что было обусловлено нулевой растаможкой, которая действовала и на мотоциклетную технику также.

Лидером украинского мониторинга по итогам 6 месяцев 2022 года остается Musstang. Стремительный рост в этом сезоне демонстрируют бренды Viper, Tekken и Honda.

Ранее AUTO-Consulting сообщал о выходе на довоенные объемы продаж в сегменте полуприцепов. Таким образом, украинский рынок восстанавливается и понемногу ликвидирует падения, причиненные войной.