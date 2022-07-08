У червні український ринок мототехніки перевершив довоєнні обсяги на 21%

Ще один сегмент українського ринку у червні вже перевершив довоєнні обсяги і продемонстрував стрімке зростання. Так, за підсумками червня в Україні було реалізовано 4,8 тисяч нових мотоциклів, скутерів та квадроциклів, що на 21% більше, ніж рік тому. Але за підсумками 6 місяців в AUTO-Consulting все ж фіксують падіння продажів мотоциклів на 30%.

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Цікаво, що постачання вживаних мотоциклів за півріччя навіть збільшилося на 6%, що було зубумовлено нульовим розмитненням, яке діяло і на мотоциклетну техніку також.

Лідером українського моторинку за підсумками 6 місяців 2022 року залишається Musstang. Стрімке зростання у цьому сезоні демонструють бренди Viper, Tekken та Honda.

Раніше AUTO-Consulting повідомляв про вихід на довоєнні обсяги продажів у сегменті напівпричепів. Таким чином, український ринок відновлюється і потроху ліквідовує падіння, спричинене війною.