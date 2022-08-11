Електричний мотоцикл Ryvid Anthem отримав змінну батарею на коліщатках та запас ходу до 120 км.

Американський стартап Ryvid представив електричний мотоцикл Anthem з оригінальною конструкцією батареї, цікавими характеристиками та привабливою ціною.

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В основу Ryvid Anthem лягла рама з нержавіючої сталі масою всього 5,4 кг. Основні вузли та тягова батарея розміщені максимально низько для покращення маневреності та передбачуваності в управлінні. Споряджена маса склала 109 кг із батареєю або 79,4 кг у «порожньому» варіанті.

Розробники подбали про водіїв різного зросту. Anthem отримав сидіння з діапазоном регулювання 10,1 см, що регулюється по висоті. Мотоцикл оснащений 4.9-дюймовим TFT-дисплеєм, який показує швидкість, залишок ходу та іншу інформацію.

Невеликий електричний двигун з повітряним охолодженням розвиває 10 л. потужності та 72 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість байка обмежена на позначці 120 км/год.

Мабуть, основна особливість Ryvid Anthem, це літій-іонна батарея, що знімається, ємністю 4.3 кВтг. Конструкція важить 29,5 кг і має власні маленькі колеса для зручності транспортування. Таким чином можна приїхати з дому на роботу, зняти акумулятор, зарядити його за 6 годин від звичайної розетки і в кінці робочого дня встановити назад.

Запас ходу Ryvid Anthem становить близько 120 км в економічному режимі та 80 км в режимі максимальної потужності. 17-дюймові колеса взуті у шини 120/70 спереду та 160/60 ззаду. За впевнене уповільнення відповідають гідравлічні двопоршневі гальма з гальмівними дисками діаметром 310 та 240 мм. Максимально допустима сумарна вага водія та пасажира – 181 кг.