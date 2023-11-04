Популярная индийская байкерша из Мумбая Приянка Кочхарь, более известная всему миру как ютуберша BikeWithGirl, недавно потащила своим электрическим мотоциклом 7-тонный грузовик. И ей этого оказалось мало…

Вообще двухколесные байки для буксировки не предназначены. Даже таскать такие же мотоциклы, как и сами, они не способны из-за отсутствия буксирного крюка. Об автомобилях вообще речь не идет. Электрические двухколесные мотоциклы на буксировке других транспортных средств еще нигде не засветились.

Приянка попыталась это сделать. И у нее получилось. Правда, заднюю мотоциклетную ось пришлось доукомплектовать П-образным буксирным устройством, к которому на такелажной ленте присоединили автомобиль. С легковушкой Toyota весом 1700 кг она справилась на раз.

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С грузовиком средней размерной группы было сложнее – при первой попытке немного резко отпустила сцепление и автомобиль массой 6500 кг сдвинуть с места не удалось. Однако со второй попытки она плавно натянула канал и без намека на резвость при 100 Нм крутящего момента на двигателе внатяжку потянула грузовик взлетно-посадочной полосой аэродрома.

Байкерша Приянка Кочхар, чьи видеосюжеты под ником BikeWithGirl набрали 130 989 746 просмотров, в очередной раз удивила. Фото: Priyanka Kochhar/Facebook

Довольная таким успехом, ютуберша на достигнутом решила не останавливаться. Вернувшись на исходную позицию, она взяла на буксир автобус массой 7500 кг. На этот раз она учла ошибку предварительного таскания и двинулась с места плавно. Буксирная лента натянулась и все – процесс пошел, вернее поехал автобус за байкершей как миленький.

Самое интересное, что Приянка Кочхар отобрала у водителя автобуса ключи зажигания – чтобы не завел двигатель и не подыграл ей. Это же она сделала, когда тянула грузовик. Ключи от этого ТС также были в ее кармане.

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Аккумуляторный мотоцикл Ultraviolette F77 легко справился с буксировкой грузовика, а затем и автобуса. Имея мощность 30,2 кВт и 100 Нм крутящего момента, двигатель переменного тока с постоянным магнитом легко справился с заданием. Правда, для байкерши и этого оказалось маловато.

Каково же было удивление помощников, когда она приказала сделать к своему Ultraviolette сцепку на буксировку грузовика и автобуса. Как вы поняли, двухколесный 41-сильный электроцикл взял и утащил прицепные машины общим весом 14 000 кг. И не просто потащил, но еще и разогнался и прокатил на скорости.



Таким образом, первенец индийского завода Ultraviolette Automotive в очередной раз приятно удивил байкеров. Во-первых, он поражает ценой – стоит менее 5 000 долларов, что указывает на бюджетную версию.

Во-вторых, F77 может пройти на одной зарядке 300 километров. В-третьих, байк довольно быстрый – набирает 60 км/ч за 2,9 сек. Максимальная скорость у него 152 км/ч – это уже четвёртое.