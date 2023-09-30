Довольно результативно завершает сентябрьскую программу помощи ВСУ коллектив "Житомироблэнерго": две партии мотоциклов с боковым прицепом отправлены на передовую для десантников.

В каждой партии было по пять мотоциклов отечественного производства. Это МТ-10-36 "Днепр" Киевского мотоциклетного завода. Трехколесные байки с боковыми колясками прошли через руки ремонтников и стали как новые. Правда, классические гражданские цвета пришлось заменить серо-зеленой краской матового оттенка, что для камуфляжной маскировки целесообразнее.

Карбюраторный 36-сильный двухцилиндровый двигатель с максималкой коленчатого вала 5900 об/мин достаточно быстрый и выносливый как на асфальтовых дорогах, так и на грунтовых проселках. Имея вес 335 кг, он может брать нагрузку в 260 кг.

Читайте также Транспортер переднего края ЛуАЗ восстановили и отправили на передовую

Такой потенциал нагрузки для передвижения личного состава достаточно хорош – три человека среднего веса в полном снаряжении могут использовать байк как патрульную, разведывательную машину.

При небольшом переустройстве бокового прицепа, когда вместо демонтированной коляски на платформе создается ниша для перевозки раненых, это может быть эвакуационный транспорт. Именно для этих целей десантники и попросили мотоциклы.

Как сообщил руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета, первые пять мотоциклов "Днепр" на переднем крае уже задействованы к эвакуации раненых, спасая жизнь наших защитников. Низкие по своим габаритам машины малозаметны и тихи, они хорошо вписываются в ландшафт.

Алексей Шекета: мотоциклы приобретены, отремонтированы и переданы на передовую по просьбе подшефного подразделения десантников. Фото: "Житопроизводительэнерго"

"Плюс в том, что к этим мотоциклам есть достаточное количество запчастей. Техника очень проста, может ремонтироваться в полевых условиях собственными силами подразделений, если там есть человек, хотя бы немного разбирается в мотоциклах. Из передовой у тыл это эвакуационный транспорт, в обратном направлении на передовую на нем удобно подвозить боекомплекты, всяческие грузы", – прокомментировал редакции Авто24 сентябрьские поставки ВСУ Алексей Шекета.

В настоящее время предприятие приступило к производству для ВСУ боевых багов. Первые две машины сойдут со стапеля уже в начале октября.