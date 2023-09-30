Доволі результативно завершує вересневу програму допомоги ЗСУ колектив "Житомиробленерго": дві партії мотоциклів з боковим причепом відправлено на передову для десантників.

У кожній партії було по п’ять мотоциклів вітчизняного виробництва. Це МТ-10-36 "Дніпро" Київського мотоциклетного заводу. Триколісні байки з боковими колясками пройшли через руки ремонтників і стали наче нові. Щоправда, класичні цивільні кольори довелося замінили сіро-зеленою фарбою матового відтінку, що для камуфляжного маскування доцільніше.

Карбюраторний 36-сильний двоциліндровий двигун з максималкою колінчастого валу 5900 об/хв доволі прудкий і витривалий як на асфальтових дорогах, так і на ґрунтових путівцях. Маючи вагу 335 кг, він спроможний брати навантаження у 260 кг.

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Такий потенціал навантаження для пересування особового складу досить значний – три людини середньої ваги у повному спорядженні можуть використовувати байк як патрульну, розвідувальну машину.

При невеличкій перебудові бічного причепа, коли замість демонтованої коляски на платформі створюється ніша для перевезення поранених, це може бути евакуаційний транспорт. Саме для таких цілей десантники й попросили мотоцикли.

Як повідомив керівник "Житомиробленерго" Олексій Шекета, перші п’ять мотоциклів "Дніпро" на передньому краю вже долучені до евакуації поранених, рятуючи життя наших захисників. Низенькі за своїми габаритами машини малопомітні й тихі, вони гарно вписуються в ландшафт.

Олексій Шекета: мотоцикли придбані, відремонтовані й передані на передову на прохання підшефного підрозділу десантників. Фото: "Житомиробленерго"

"Плюс в тому, що до цих мотоциклів є достатня кількість запчастин. Техніка дуже проста, може ремонтуватися в польових умовах власними силами підрозділів, якщо там є людина, котра хоча б трішечки розуміється на мотоциклах. З передової у тил це евакуаційний транспорт, у зворотному напрямку на передову на ньому зручно підвозити боєкомплекти, усілякі вантажі", – прокоментував редакції Авто24 вересневе постачання ЗСУ Олексій Шекета.

Нині підприємство розпочало виробництво для ЗСУ бойових багі. Перші дві машини зійдуть зі стапеля уже на початку жовтня.