Рідкісний на сьогодні автомобіль ЛуАЗ-967 ТПК передали напередодні Дня Незалежності енергетики Житомирщини для військових одного з підрозділів ЗСУ.

Машину переднього краю в модифікації М підприємство викупило у жахливому стані. Тож щоб привести його у ходовий стан, потрібно було докласти немало часу та праці. Втім, за короткий час на власних виробничих потужностях військовий ЛуАЗ, довели до ладу.

Окрім зварювальних робіт кузова, замінили гумові деталі, перебрали двигун, протягнули нову електропроводку. Колеса також поміняли, поставили нові шини з всюдихідними протектором.

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На останньому етапі відновлювальних робіт транспортер для евакуації поранених, доставки боєприпасів, десантування та розвідки пофарбували у класичний однотонний мілітарі-колір без камуфляжної розкладки.

Протестував машину голова правління АТ "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

"Ми просто допомагаємо. Зараз готуємо ще один подібний всюдихід. Він дуже необхідний для евакуації поранених – низький, повний привід. Його не видно в полі, майже непомітний в траві, проїде там, де велика техніка грузне. Зараз у наших захисників на передовій дуже велика потреба в евакуаційних засобах і ми відгукнулися на такі прохання", – прокоментував Авто24 керівник обленерго Олексій Шекета.

Автомобіль відправлено до військового підрозділу майже у первісному конвеєрному вигляді.

Реконструйовано навіть ніші, що розміщені під підлогою у так званому човновому корпусі – плаваюча амфібія має своєрідній багажний трюм з відкидними люками у палубі/підлозі обабіч сидіння водія.

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Є навіть фронтальна лебідка, але вона не стільки буксирна, скільки евакуаційна – здебільшого розрахована на витягування сталевим кантом поранених з поля бою.

Сидіння та кермо тут відкидні, при потребі водій може керувати 30-сильним транспортером лежачи, не виставляючи себе мішенню для ворога.

За словами керівника "Житомиробленерго" Олексія Шекети, з січня по липень підприємство надало ЗСУ різноманітної допомоги майже на 5 млн гривень, а з початку війни ця сума сягнула 31 млн гривень.