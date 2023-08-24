Редкий на сегодняшний день автомобиль ЛуАЗ-967 ТПК передали накануне Дня Независимости энергетики Житомирщины для военных одного из подразделений ВСУ.

Машину переднего края в модификации М предприятие выкупило в ужасном состоянии. Чтобы привести его в ходовое состояние, нужно было приложить немало времени и труда. Впрочем, за короткое время на собственных производственных мощностях военный ЛуАЗ привели в порядок.

Кроме сварочных работ по кузову, заменили резиновые детали, перебрали двигатель, протянули новую электропроводку. Колеса также поменяли, поставили новые шины со вездеходным протектором.

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На последнем этапе восстановительных работ транспортер для эвакуации раненых, доставку боеприпасов, десантирование и разведки покрасили в классический однотонный милитари-цвет без камуфляжной раскладки.

Протестивал машину председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

"Мы просто помогаем. Сейчас готовим еще один подобный вездех д. Он очень необходим для эвакуации раненых – низкий, полный привод. Его не видно в поле, почти незаметное в траве, проедет там, где большая техника грузна. Сейчас у наших защитников на передовой очень большая потребность в эвакуационных средствах и мы откликнулись на такие просьбы", – прокомментировал Авто24 руководитель облэнерго Алексей Шекета.

Автомобиль отправлен в военное подразделение почти в первоначальном конвейерном виде.

Реконструированы даже ниши, расположенные под полом в так называемом лодочном корпусе – плавающая амфибия имеет своеобразный багажный трюм с откидными люками в палубе/поле по обе стороны водительского сиденья.

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Есть даже фронтальная лебедка, но она не столько буксирная, сколько эвакуационная – в большинстве своем рассчитана на вытягивание стальным кантом раненых с поля боя.

Сидения и руль здесь откидные, при необходимости водитель может управлять 30-сильным транспортером лежа, не выставляя себя мишенью для врага.

По словам руководителя "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты, с января по июль предприятие предоставило ВСУ разнообразную помощь почти на 5 млн гривен, а с начала войны эта сумма достигла 31 млн гривен.