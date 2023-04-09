Если б были реализованы все идеи конструкторов ЛуАЗика, у этого уникального вездехода могла быть более яркая судьба – даже если учесть, что "ЛуАЗик" и без того прожил яркую жизнь. Которая, собственно, продолжается по сей день.

Сначала был НАМИ-049 “Огонек” (1958 г.). Он был задуман как замена тяжелому мотоциклу, поэтому в его разработке принимал участие не только автомобильный НИИ под названием НАМИ, но и Ирбитский мотозавод.

Машина получилась не просто интересная, а с перспективой серийного производства, но подвел ее мотоциклетный двигатель (0,75 л, 22 л.с.) – слабый и архаичный. Поэтому для дальнейшего развития “Огонек” передали туда, где был более подходящий силовой агрегат – на Запорожский автозавод.

"Целина" фактически была грузовиком на агрегатной базе первого "Запорожца". Ее 26-сильный двигатель затем перекочевал под капот "горбатого".

Сразу скажем, что в Запорожье создали "Волынянку" ЛуАЗ-969, которая до передачи на производство в Луцк называлась ЗАЗ-969. Но перед ним была еще одна любопытная машина, о которой мы хотим сегодня рассказать.

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Отец-"Запорожец"

Идея сделать из легкового "Запорожца" что-то более практичное не давала покоя советским конструкторам на протяжении всех 1960-х годов. Было несколько вполне успешных попыток, причем некоторые из них оказались потом звеном эволюции машин, которые в серии стали известны как внедорожник ЛуАЗ-969 и амфибия ТПК. Созданный в 1961-м НАМИ-049А "Целина" был одновременно и грузовиком-пикапом, и донором новой трансмиссии 4х4.

Правда, авторы проекта подавали его шире: как сельскохозяйственную модификацию автомобиля "Запорожец". И так бы оно и получилось, если б все пошло по планам конструкторов.

Большой оригинал

Автомобиль "Целина" имел переднемоторную компоновку, а расположенный под полукапотом короткий мелитопольский двигатель от "горбатого" (форсированный!) через почти стандартную "зазовскую" коробку приводил в движение передние колеса.

Минигрузовик "Целина" на базе "Запорожца" хоть и был лишь прототипом, имел полностью завершенный дизайн.

Но пара хитростей в МКП таки была. Во-первых, на ней сделали выход крутящего момента на заднюю ось, что позволило обойтись без раздаточной коробки. А во-вторых, появилась дополнительная передача – не пятая, а максимально мощная, как бы минус первая (передаточное число 6,73:1). Напомним, что подобная схема прижилась и используется на всех серийных ЛуАЗах.

Привод на заднюю ось можно было подключать и отключать с водительского места, у каждого колеса был редуктор (1,39:1), который повышал тягу и увеличивал клиренс до рекордного значения 300 мм. В конструкции трансмиссии применялись простейшие шарниры – резиновые муфты и стандартные карданы от "Запорожца".

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Все колеса имели независимую подвеску на торсионах, тоже в дальнейшем воспроизведенную на серийных “ЛуАЗиках”. Такая конструкция обеспечивала динамический ход колеса вверх-вниз аж 200 мм, что очень помогало на бездорожье. Для сравнения, этот параметр у Fiat 600, которому часто приписывают титул прототипа для "горбатого", составлял всего 40 мм.

Не очень понятно, почему у прототипа "Целина" с тем же мотором МеМЗ-966 нос был короче, чем потом вышел у ЛуАЗ-969.

Характеристики НАМИ-049А "Целина"

Собственная масса 725 кг Грузоподъемность 300 кг Емкость кабины 2 человека Грузовая платформа 2050 х 1400 мм Длина/ширина/высота 3600/1540/1700 мм Колесная база 1800 мм Колея перед./зад. 1300/1322 мм Клиренс 300 мм Шины 5,60-13” или 5,90-13” Подвеска передняя/задняя независ./независ., торсионная Двигатель 0,887 л, 26 л.с. (4000 об/мин), 5,5 кгм Трансмиссия мех. 4 ст. + 1 ст. "ползучая" Привод 4х4, принудительно жестко подключается Макс. скорость 65 км/ч Расход горючего, трасса/бездорожье 8,0 – 9,0/н.д. л/100 км

Удачно!

Грузовик "Целина" позволил отработать несколько технических идей, которые затем были использованы на нескольких серийных моделях ЗАЗа и ЛуАЗа, в том числе и более мощный и выносливый двигатель. Если присмотреться, он оказался почти готовым ЛуАЗ-969, разве что "нос" не был таким длинным.

Однако следует сказать, что не все планы инженеров были реализованы. Первоначально эта машина планировалась как более универсальная, эдакий многоцелевой автомобиль-мотоблок. После установки спереди на двигатель муфты отбора мощности он мог приводить в действие целый набор агрегатов. Например, компрессор, разного рода насосы, вакуум-систему доильного аппарата, пилораму, опрыскиватель, стационарное сельхозоборудование, сварочный аппарат и т.д. Возможно, такой функционал был "похоронен" потому, что при советском устройстве экономики подобные возможности не были бы востребованы.

Нами-049А "Целина" планировался не как обычный автомобиль, а как многофункциональный механизированный помощник для крестьян и коммунальных служб.

Целина и наши дни

Концепция практичного сверхкомпактного грузовика, подобного "Целине", жива и сегодня. В первую очередь – в густозаселенных странах Азии, где распространены мелкие частные хозяйства и есть потребность в перевозках малых партий грузов.

В частности, в Японии подобные машинки – неотъемлемая часть деревенского пейзажа. Причем эти малыши часто выезжают на поле прямо к грядкам, чтобы получить с них зелень и свежие овощи и вывезти их непосредственно в торговые точки в ближайшем городе. Например, подобные 660-кубовые модели (в том числе и 4х4!) есть в каталогах всех японских производителей: Honda Acty, Daihatsu HiJet, Mitsubishi Minicab, Suzuki Carry, Nissan Clipper, Subaru Sambar... При других, более благоприятных условиях этот список вполне мог быть пополнен и ЛуАЗовской моделью.

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