Со стороны все это немного напоминает принуждение детей к тяжелому труду: малыша "Запорожца" вынудили возить грузы, бригады людей и даже сельхозпродукцию. Как можно было до такого додуматься?

Конструировать на базе маленьких легковушек модели с повышенной вместимостью в мире начали еще в 1950-е годы. Создателей Volkswagen T1, Fiat 600 1956 Fiat 600 M Coriasco 001 и культового микробуса Multipla не остановило даже то, что расположенный сзади двигатель не давал сделать пол кузова ровным. Силовой агрегат просто прикрыли ступенькой-капотом, а для загрузки использовали в основном боковые двери.

Микровэны на базе компактных моделей в 1960-х как раз приобретали популярность. На фото: Renault Estafette на совместных испытаниях с ЗАЗ-970 и Fiat 600 Coriasco.

Потому и запорожские конструкторы ухватились за идею создать на базе своей перспективной модели ЗАЗ-966 нечто более вместительное. Тем более, в тогдашнем Союзе с его гигантоманией был пробел в типаже грузовиков: в формате развозных автомобилей выпускался только УАЗ-450, но он был с трансмиссией 4х4 и адресовался военным, геологам, связистам и аграриям. Таким образом, в начале 1960-х в Запорожье было создано целое семейство микровэнов различного назначения.

Читайте также: Тяжелый интернационал: каким был первый КрАЗ

ЗАЗ-970 “Точило”

Первым был бортовой грузовой автомобиль, который вошел в историю с прозвищем "Точило". Это был прототип прототипов, на котором обкатали саму идею. Машина имела комфортабельную двухместную кабину с легковой посадкой водителя и открытым кузовом для 350 кг груза. Главной проблемой был силовой агрегат – отнюдь не плоский V-образный двигатель мешал сделать грузовую платформу ровной. В конце концов ее просто подняли над мотором и все.

Первый прототип “Точило” был удобным для водителя, но недружественным к грузчикам: бортовая платформа расположена чуть ли не на уровне груди.

Еще одно решение, которое перешло на прототипы второго поколения – колесные редукторы ведущей оси, которые убивали двух зайцев. Они разрешили оставить на тяжеловозе стандартную легковую коробку передач, а кроме того, увеличили клиренс до приемлемой для грузовика величины.

Фургон ЗАЗ-970Б

Вторая генерация запорожских мини-грузовиков на 350 кг груза получила вагонную компоновку – водителя с передним пассажиром немного отодвинули назад, чтобы организовать место для их ног. Такой кузов был более технологичным, так как на ЗАЗе мечтали о серийном производстве.

Вторая генерация концепта 970 получила несколько принципиальных новаций: несущий кузов, плоские технологические панели, низкий пол.

Но самое главное, что кузов был несущим – отсутствие рамы означало снижение веса и опять-таки лучшую приспособленность к конвейерному производству. На созданных опытных образцах было два варианта грузовых дверей: или узкие с двух сторон, или широкие с правого борта и небольшие сзади (над моторным отсеком). Кабину от грузового отсека объемом 2,5 куб м отделяла защитная перегородка.

Читайте также:Почему “Запорожец” лучше иномарок

Пикап ЗАЗ-970Г

Наиболее примитивным был пикап ЗАЗ-970Г, однако у него была своя правда: отсутствие низкой крыши упрощало манипуляции в грузом. Который, кстати, мог достигать 400 кг.

Пикап ЗАЗ-970 создали не столько для экономии металла, сколько для удобства погрузки и перевозки тяжелых и громоздких предметов.

Интересно, что высота пола над дорогой была относительно небольшой – всего 0,5 м, то есть достаточно удобной для погрузки. Конечно, речь идет о передней части грузовой платформы (центр базы машины), где нет двигателя. Почти для пикапа уникальная вещь – распашные дверцы (шириной почти метр) по правому борту, поэтому груз не нужно было перетаскивать через борт.

Микровэн ЗАЗ-970В

Эту наиболее комфортабельную версию называли грузо-пассажирской, потому что трансформации салона позволяли на месте сложенных сидений третьего ряда располагать багаж вплоть до 175 кг весом. Можно было сложить два задних ряда, тогда груз мог весить 350 кг. Для пассажиров и вещей служили распашные двустворчатые двери в правом борту и задняя ляда над двигателем.

Пассажирский вэн ЗАЗ-970В был так же построен на базе агрегатов “ушастого” – “Запорожца” ЗАЗ-966.

Известно, что мини-грузовиков линейки ЗАЗ-970 было сделано около десяти экземпляров. Они проходили тестирование в окрестностях Запорожья, в Подмосковье, на трассе Москва – Симферополь, в Киеве и в Крыму. К сожалению, ни одна из них в серию не пошла, хотя машину довели до госиспытаний.

Однако, запорожские грузовики оставили свой след в автомобильной истории, дав конструкторам богатый материал для создания кузова вагонной компоновки и расчета его прочности.

В фирменном альбоме ЗАЗа семейство 970 успели подать как поставленное на конвейер, однако на самом деле это так и не произошло.

Несущий кузов грузового автомобиля – большое достижение. Данный факт говорит о том, что на начало 1960-х в Запорожье уже создалась определенная конструкторская школа. Ведь еще 5 – 7 лет назад при создании первого “Запорожца” конструкторы были вынуждены искать заграничный объект для подражания, чтобы создать прочный и легкий кузов, пригодный для массового производства. А здесь было сделано сразу несколько версий новой безрамной модели, при том же – вполне удачных.

Читайте также: Made in Lviv: когда ЛАЗ был лучшим европейским автобусом