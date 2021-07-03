Купить автомобиль с консервации в военных частях мечтают многие из практичных граждан. Особенно когда речь идет не о грубом грузовике, а о внедорожнике – таком как ЛуАЗ-969. Но те, кто мечтает о такой покупке, вероятно, никогда не служили в армии. Тем не менее обо всем по порядку.

Сначала – о ЛуАЗ-969 в армии. Если по-честному, он в ней никогда не был. Ни в украинской, ни в советской, ни в армиях союзных странах Варшавского договора. Поэтому искать даже теоретически законсервированную “Волынянку” со складов НЗ и других баз хранения нет смысла. Другое дело – амфибия ЛуАЗ-967, которая даже имеет второе, более известное название армейского толка – ТПК, транспортер переднего края. В 1970 – 1990-е годы ТПК стоял на вооружении в СССР и его союзников, в частности, Восточной Германии (ГДР).

Высота ТПК в передней части была около 1,2 м, высота борта при опущенных трапах – лишь 70 см от земли.

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Напомним, что ТПК создавался как легкий многофункциональный транспорт для работы буквально на поле боя – как писали в официальных документах, “в зоне непосредственного огневого контакта с противником”. Соответственно, машина должна была быть легкой, малозаметной, малошумной, малообозримой для обстрела и с высокими вездеходными способностями. Также было очень желательно сделать транспортер дешевым: понятно, что жизнь его в таких “условиях труда” не была бы долгой.

Чтобы снизить силуэт ЛуАЗ-967, в боевых условиях водитель мог опустить руль и лечь за ним на разложенное сиденье

Уместить такой комплекс качеств в одном изделии было непросто, поэтому ТПК создавали долго, с 1956 по 1965, но все удалось. Вдобавок конструкторы научили его плавать. Амфибия выпускалась в Луцке на заводе ЛуАЗ, где она получила гражданский индекс 967, за 1975 – 1988 гг. было сделано почти 8000 машин.

Базовой была санитарная комплектация ТПК – с парой носилок для раненых, которые размещались продольно вдоль бортов по обеим сторонам от водителя. Спереди была лебедка для подтягивания раненого на 50-метровом тросе из зоны обстрела. В комплект даже входили специальные пластиковые санки-волокуши, куда раненый должен был забраться перед транспортировкой к машине.

Кроме санитарных задач, ЛуАЗ-967 – он же ТПК – мог служить носителем тяжелого стрелкового вооружения: пулеметов, минометов и пр.

Но в принципе санитарный транспортер сохранил универсальность, и его можно было использовать для выполнения боевых задач. Если убрать носилки, с палубы-пола выдвигалось два сиденья, а знак Красного креста наносили на таблички, которые можно было снимать, чтобы при использовании машины в немедицинских целях не нарушать правил ведения войны. Прочность пола, усиленного рамой, позволяла крепить к ней станину крупнокалиберного пулемета или автоматического гранатомета.

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Следует отметить, что в мирное время в Советской Армии этот автомобиль использовался мало, большинство машин находилось на хранении. Вероятно, из-за этого машина оставалась малоизвестной даже среди профессиональных военных. С другой стороны, это привело к тому, что до нашего времени сохранилось определенное количество ЛуАЗ-967 в хорошем состоянии.

ЛуАЗ-969 не стоял на вооружении армий мира. Но купить “Волынянку” в ящике сегодня можно – ее специально упакуют для вас

В конце 1980-х – начале 1990-х, когда из армии списывали ненужное имущество, ТПК также продавали населению, и тогда эти машины можно было увидеть припаркованными под брезентом просто в киевских дворах.

Сегодня большинство "живых" амфибий ЛуАЗ находится в руках настоящих ценителей, но определенное количество “уставших” машин есть и на руках владельцев, которые готовы от них избавиться. И, к большому сожалению, именно у них, а не на армейских складах надо искать ЛуАЗ-967 для покупки. Здесь же предупредим, что любого владельца и эксплуатанта этой амфибии ждут проблемы с поиском “луазовских” запчастей, особенно тех, что касаются сугубо ТПК. Однако автомобиль этот очень необычный и может украсить любую коллекцию.

В таком виде в начале 1990-х можно было купить ЛуАЗ-967 с консервации в воинской части

Рекомендация Авто24

Причин, по которым вам может захотеться приобрести ЛуАЗ в хорошем состоянии, немало. Но в любом случае мы не думаем, что машина с консервации с армейских складов будет идеальным вариантом. Прежде всего потому, что в Украине таких почти наверняка нет – даже если говорить об амфибии ТПК ЛуАЗ-967. Но страна у нас большая, и “Волынянки”, и ТПК в хорошем состоянии в ней еще есть, тем более, что во время пребывания в армии активно эксплуатировалась очень небольшая часть ЛуАЗ-967. Соответственно, надо регулярно мониторить сайты объявлений, и успех вам гарантирован.

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