Придбати автомобіль з консервації у військових частинах мріють багато поціновувачів ретро. Особливо коли йдеться не про брутальну вантажівку, а про позашляховик – такий як ЛуАЗ-969. Але ті, хто мріє про таку покупку, певно, ніколи не служили в армії. Проте, про все по черзі.

Спочатку – про ЛуАЗ-969 в армії. Якщо чесно, він у ній ніколи не був. Ані в українській, ані в радянській, ані в арміях союзних країнах Варшавського договору. Тому шукати навіть теоретично законсервовану “Волинянку” зі складів Збройних сил та інших баз зберігання немає сенсу. Інша справа – амфібія ЛуАЗ-967, яка навіть має другу, більш відому назву армійського толку – ТПК, транспортер переднього краю. У 1970 – 1990-ті роки ТПК стояв на озброєнні у СРСР та його союзників, зокрема, Східної Німеччини (НДР).

Висота ТПК у передній частині була близько 1,2 м, висота борта при опущених трапах – лише 70 см від землі.

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Нагадаємо, що ТПК створювався як легкий багатофункціональний транспорт для роботи буквально на полі бою – як писали в офіційних документах, “у зоні безпосереднього вогневого контакту з противником”. Відповідно, машина мала бути легкою, малопомітною, малошумною, маловразливою для обстрілу та з високими всюдихідними здібностями. Також було дуже бажано зробити транспортер дешевим: зрозуміло, що життя його в таких “умовах праці” не було тривалим.

Аби знизити силует ЛуАЗ-967, у бойових умовах водій міг опустити кермо і лягти за ним на розкладене сидіння

Вмістити такий комплекс якостей в одному виробі було непросто, тому ТПК створювали довгенько, у 1956 – 1965 роках, але все вдалося. На додачу конструктори навчили його плавати. Амфібія випускалася у Луцьку на заводі ЛуАЗ, де вона отримала цивільний індекс 967, за 1975 – 1988 рр. було зроблено майже 8000 машин.

Базовою була санітарна комплектація ТПК – з парою нош для поранених, які розміщувалися повздовжно обабіч водія. Спереду була лебідка для підтягування пораненого на 50-метровому тросі із зони обстрілу. До комплекту навіть входили спеціальні пластикові санчата-волокуші, куди поранений мав дістатися перед транспортуванням до машини.

Крім санітарних завдань, ЛуАЗ-967 – він же ТПК – міг служити носієм важкого стрілецького озброєння: кулеметів, мінометів тощо

Але в принципі санітарний транспортер зберігав універсальність, і його можна було використовувати для виконання бойових завдань. Якщо прибрати ноші, з палуби-підлоги висувалося два сидіння, а знак Червоного хреста наносили на таблички, які можна було знімати, аби при використанні машини у немедичних цілях не порушувати правил ведення війни. Міцність підлоги, підсиленої рамою, дозволяла кріпити до неї станину великокаліберного кулемета чи автоматичного гранатомета.

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Слід зазначити, що в мирний час у Радянській армії цей автомобіль використовувався мало, більшість машин перебувала на зберіганні. Певно, через це машина залишалася маловідомою навіть серед професійних військових. З іншого боку, це призвело до того, що до нашого часу збереглася певна кількість ЛуАЗ-967 у доброму стані.

ЛуАЗ-969 не був на озброєнні армій світу. Але придбати “Волинянку” у ящику сьогодні можна – ії спеціально спакують для вас

Наприкінці 1980-х – початку 1990-х, коли з армії списували непотрібне майно, ТПК також продавали населенню, і тоді ці машини можна було побачити запаркованими під брезентом просто у київських дворах.

Сьогодні більшість “живих” амфібій ЛуАЗ знаходиться в руках справжніх поціновувачів, але певна кількість “втомлених” машин є й на руках власників, які готові їх позбутися. І, на превеликий жаль, саме у них, а не на армійських складах треба шукати ЛуАЗ-967 для покупки. Також попередимо, що на будь-якого власника та експлуатанта цієї амфібії чекають проблеми з пошуком “луазівських” запчастин, особливо суто для ТПК. Проте автомобіль це дуже незвичний і може прикрасити будь-яку колекцію.

У такому вигляді на початку 1990-х можна було придбати ЛуАЗ-967 з консервації у військовій частині

Рекомендація Авто24

Причин, за якими вам може хотітися придбати ЛуАЗ у доброму стані, чимало. Але в будь-якому разі ми не думаємо, що машина з консервації з армійських складів буде ідеальним варіантом. Перш за все тому, що в Україні таких майже напевне немає – навіть якщо говорити про амфібію ТПК ЛуАЗ-967. Але країна в нас велика, і “Волинянки”, і ТПК у доброму стані в ній ще є, тим більше, що під час перебування в армії активно експлуатувалася дуже невелика частина амфібій. Відповідно, треба регулярно моніторити сайти оголошень, і успіх вам гарантований.

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