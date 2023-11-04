Популярна індійська байкерша з Мумбая Пріянка Кочхар, більше відома усьому світу як ютуберша BikeWithGirl, нещодавно потягала своїм електричним мотоциклом 7-тонну вантажівку. І їй цього виявилося замало…

Взагалі двоколісні байки для буксирування не призначені. Навіть тягати такі ж мотоцикли, як і самі, вони не спроможні через відсутність буксирного гака. Про автомобілі взагалі мова не йде. Електричні двоколісні мотоцикли на буксируванні інших транспортних засобів ще ніде не засвітилися.

Пріянка спробувала це зробити. І у неї вийшло. Щоправда, задню мотоциклетну вісь довелося доукомплектувати П-подібним буксирним пристроєм, до якого на такелажній стрічці приєднали автомобіль. З легковиком Toyota вагою 1700 кг вона впоралася на раз.

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З вантажівкою середньої розмірної групи було складніше – при першій спробі трохи різко відпустила зчеплення й автомобіль масою 6500 кг зрушити з місця не вдалося. Однак з другої спроби вона плавно натягнула канал і без натяку на рвучкість при 100 Нм крутного моменту на двигуні потягнула вантажівку злітно-посадковою смугою аеродрому.

Байкерша Пріянка Кочхар, чиї відоеосюжети під ніком BikeWithGirl набрали 130 989 746 переглядів, в черговий раз здивувала. Фото: Priyanka Kochhar/Facebook

Вдоволена таким успіхом, ютуберша на досягнутому вирішила не зупинятися. Повернувшись на вихідну позицію, вона взяла на буксир автобус масою 7500 кг. Цього разу вона врахувала помилку попереднього тягання й рушила з місця плавно. Буксирна стрічка натягнулася і все – процес пішов, вірніше поїхав автобус за байкершею як миленький.

Найцікавіше те, що Пріянка Кочхар відібрала у водія автобуса ключі запалення – щоб не завів двигун і не підіграв їй. Це ж саме вона зробила, коли тягнула вантажівку. Ключі запалення від того ТЗ також були в її кишені.

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Акумуляторний мотоцикл Ultraviolette F77 легко впорався з буксируванням вантажівки, а потім і автобуса. Маючи потужність 30,2 кВт та 100 Нм пікового крутного моменту, двигун змінного струму з постійним магнітом легко впорався з завданням. Щоправда, для байкерші і цього виявилося замало.

Яким же було здивування помічників, коли вона наказала зробити до свого Ultraviolette зчеплення на буксирування вантажівки та автобуса. Як ви зрозуміли, двоколісний 41-сильний електроцикл взяв і потягнув причепні машини загальною вагою 14 000 кг. І не просто потягнув, а ще й розігнався і прокатав на швидкості.



Таким чином, первісток індійського заводу Ultraviolette Automotive в черговий раз приємно здивував байкерів. По-перше, він вражає ціною – коштує менш як 5 000 доларів, що вказує на бюджетну версію.

По-друге, F77 спроможний пройти на одній зарядці 300 кілометрів. По-третє, байк доволі прудкий – набирає 60 км/год за 2,9 сек. Максимальна швидкість у нього 152 км/год – це вже четверте.