Електромотоцикли демонструють чудову продуктивність у прискоренні, швидкості, але сильно відстають від мотоциклів з ДВЗ, коли справа доходить до запасу ходу. Ситуацію може змінити електроцикл Evoke 6061-GT 2024 модельного року.

Електричний круїзний байк отримав подвійну алюмінієву екзораму, що є доволі рідким явищем у крейсерському сегменті. Замість більш щільно стиснутого сидіння, як у більшості електричних родстерів і спортивних мотоциклів, Evoke нарешті представив те, чого не вистачало індустрії – електричний мотоцикл із розслабленою рамою круїзера.

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Версія 2024 року отримує низку оновлень, у тому числі потужний акумулятор для турів на великі відстані. Батарея Evoke 6061-GT 2024 року має місткість 30 кВт*год, що дозволяє пройти 660 км на одній зарядці.

Виробник вирахував цей показник по формулі "міського запасу ходу", який зазвичай багатьма виробниками мотоциклів визначається за середньою швидкістю близько 50 км/год, що притаманно руху в міському трафіку.

Для змішаної їзди Evoke вказує запас ходу як 497 км. Дальність в режимі чистої шосейної їзди становить 335 км.

Силовий потенціал двигун сягнув 90 кВт (120 к.с.) потужності та 206 Нм крутного моменту. Компанія каже, що може розганяти байк до максимальної швидкості 230 км/год. Щоправда, розраховувати на заявлений запас ходу в 300 кілометрів по шосе зі швидкістю понад 160 км/год розробники не радять.

Байкери в США та Канаді вже можуть розміщувати замовлення на Evoke 6061-GT, хоча отримати електроцикл вони зможуть не раніше квітня 2024 року. Ціна поки тримається на рівні 24 995 доларів США. Про європейський ринок виробник ще нічого не повідомив.