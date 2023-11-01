Электромотоциклы демонстрируют отличную производительность в ускорении, скорости, но сильно отстают от мотоциклов с ДВС, когда дело доходит до запаса хода. Ситуацию может изменить электроцикл Evoke 6061-GT 2024 модельного года.

Электрический круизный байк получил двойную алюминиевую экзораму, являющуюся довольно редким явлением в крейсерском сегменте. Вместо более плотно сжатого сиденья, как у большинства электрических родстеров и спортивных мотоциклов, Evoke наконец-то представил то, чего не хватало индустрии – электрический мотоцикл с расслабленной рамой круизера.

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Версия 2024 года получает ряд обновлений, включая мощный аккумулятор для туров на большие расстояния. Батарея Evoke 6061-GT 2024 года имеет емкость 30 кВт*ч, что позволяет пройти 660 км на одной зарядке.

Производитель вычислил этот показатель по формуле "городского запаса хода", который обычно многими производителями мотоциклов определяется по средней скорости около 50 км/ч, что характерно для движения в городском трафике.

Для смешанной езды Evoke указывает запас хода как 497 км. Дальность в режиме чистой шоссейной езды составляет 335 км.

Силовой потенциал двигателя достиг 90 кВт (120 л.с.) мощности и 206 Нм крутящего момента. Компания говорит, что может разгонять байк до максимальной скорости 230 км/ч. Правда, рассчитывать на заявленный запас хода в 300 км по шоссе со скоростью более 160 км/ч разработчики не советуют.

Байкеры в США и Канаде уже могут размещать заказы на Evoke 6061-GT, хотя получить электроцикл они смогут не раньше апреля 2024 года. Цена пока держится на уровне 24 995 долларов США. О европейском рынке производитель еще ничего не сообщил.