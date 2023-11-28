Домінування флагманських моделей на ринку електричних мотоциклів вартістю понад 20 000 доларів поступово вщухає. Вони все ще лідирують, але нова хвиля недорогих електричних мотоциклів для приміських поїздок почала накочуватися дуже швидкими темпами.

Приклад показав Ryvid Anthem. Його постачання пішло вгору відразу після старту виробництва на початку цього року. Постулатом привабливості стала вполовину нижча ціна відносно основних флагманських електричних моделей. Нині це претендент на лідерство у висхідному класі машин середньої ваги.

Інновацій тут достатньо. Для байкерів різної статури тут продумали механізм електричного підіймання та опускання сидіння на 10 см навіть під час їзди.

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Рама також має інноваційну складну металеву конструкцію, що зменшує вагу та спрощує збирання. Тут всього 142 кг і це значно легше відносно "однокласників" електричного сегмента.

Перші власники почали ділитися враженнями від свого надбання. Нарікань на Ryvid Anthem практично немає. Невдоволеність є тільки з приводу того, що після бронювання довелося чекати – охочих дуже багато.

Максимальна швидкість 121 км/год практично усіх влаштовує – безпечна швидкість. Та до цього порогу стрілку спідометра більшість байкерів не доводить, їде повільніше. Але багато хто зауважує, що постійна швидкість на шосе швидко розряджає батарею, ніж на різних режимах.

Деякі байкери підкреслюють, що запас ходу на основі різних швидкостей виявилися досить точними і це збігається з паспортними показниками. Саме тому кожен мотоцикліст вибирає потрібні йому стилі їзди та швидкісні режими.

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Власники зазначають, що батарея місткістю 4,3 кВт-год забезпечує приблизний міський запас ходу в 121 км, хоча тут можуть впливати різні фактори - вага водія чи рельєф місцевості. Але в середньому, як і вказано в описі виробника, при постійній швидкості 88 км/год розрахунковий запас ходу падає приблизно до 74 км.

При вищій постійній швидкості 112 км/год орієнтовна дальність ще більше зменшується – приблизно до 56 км. Але це не лякає. Тим паче що виробник продумав схему зарядки доволі оригінально. Тут мотоцикл не варто тягнути до розетки, оскільки розетка сама прийде до… акумулятора. Якщо точніше, то батарея поїде до розетки.

Накопичувач енергії тут мало того, що легко від’єднується, але й ще зроблений на коліщатках – повна схожість з невеличкою дорожньою валізкою. Колеса під акумулятором і розкладна ручка дозволяють котити його як частину багажу, не докладаючи великих зусиль. Так що в офісі чи в кафе завжди можна добрати потрібну ємність.

Заряджання можна здійснювати від джерела змінного струму 110 В або 220 В змінного струму за допомогою бортового зарядного пристрою на 3 кВт чи через адаптер від звичайної настінної розетки. Зарядка 220 В до 80% ємності займає приблизно 1,25 години.

Одним з недоліків названо малий розмір бардачка. Відділення для зберігання вбудовано у верхній частині бака. Схованка має розміри 13 см x 13 см x 4 см. Але там усередині є USB-порт для зарядки телефон та маленький відсік для зберігання невеличких речей – ключів, гаманця, гребінця чи чогось подібного, що має бути повсякчас під рукою.

Обіцяна на початку ціна у 7800 доларів США не втрималася. Нині вартість становить 8995 доларів США, що трохи більше від очікуваного, але все-таки дешевше від цінника на електробайки Zero, LiveWire та інших виробників.