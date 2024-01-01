Як обслуговувати електричні мотоцикли та іншу малу техніку

Електричні байки, безсумнівно, стали невіддільною частиною акумуляторного сегмента транспорту. Попит на електричні мотоцикли, скутери, самокати, велосипеди та двоколісні позашляховики динамічно зростає.

Як зазначають експерти Motorcycle & Powersports News, електричні транспортні засоби стають все більш популярними. Екологи від них також у захваті – ні гуркоту, ні смороду.

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Запити на дитячі електричні мотоцикли також неймовірно зростають завдяки великому крутному моменту та тихій роботі, що робить їх ідеальними для дітей, які хочуть нескінченно кататися, не дратуючи сусідів.

Для райдерів віком від 8 до 12 років CFMOTO показав акумуляторний CX-5E максимальною потужністю 1500 Вт. Фото: CFMOTO

Електромотоцикли набирають визнання завдяки наявності різних варіантів заряджання та скороченому часу зарядки, що робить їх чудовим вибором для місцевої логістики, далеких мандрівок та екстриму.

Однією з головних переваг як електричних мотоциклів усіх типів, так і електричних велосипедів різних розмірних груп є те, що вони вимагають менше обслуговування, ніж їхні аналоги з двигуном внутрішнього згоряння. Тут немає карбюраторів, які потрібно чистити, немає клапанів, які потрібно регулювати, і немає витоку із системи впуску.

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Однак це не означає, що вони не потребують обслуговування. Кілька важливих аспектів щодо ТО цих автомобілів варто розглянути.

Акумулятори вже не ті, що були колись

Батареї – це найперше, що турбує кожного, але вони найменше потребують обслуговування. У більшості транспорту використовується літій-іонний акумулятор. На відміну від батарей попереднього покоління, ці накопичувачі не мають пам’яті, їх не потрібно розряджати перед заряджанням.

Після завершення поїздки будь-яким з цих транспортних засобів достатньо просто під'єднати його до розетки та повністю зарядити. Не переймайтеся: нинішні зарядні пристрої відстежують місткість батареї під час заряджання, щоразу бігати й дивитися не потрібно.

Коли батарея досягне 100% місткості, зарядний пристрій перемикнеться на рівень "підтримки". Це означає, що можна залишити ТЗ підключеним до електромережі до того часу, поки не будете готові ним користуватися. Звісно, це при умові, якщо виробник не вкаже інше.

Штекери "тато-мама" слід цінувати

Одним з аспектів, на який слід звернути увагу, є технічне обслуговування розеток і зарядних пристроїв. Бажано регулярно перевіряти зарядні штекери та гнізда на наявність корозії, структурних пошкоджень або сміття всередині штекера.

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Корозія та слабка напруга з’єднувача є найбільшими проблемами. Корозія роз’єму може виникнути через старіння та вологість. Найчастіше ця проблема проявляється у регіонах з високою постійною вологістю, як-от прибережні міста біля моря, річок і навіть невеликих водойм.

Роз’єми можна очистити засобом для очищення електричних контактів. Не рекомендується використовувати інші типи аерозольних очищувачів, скажімо, очищувач гальм, оскільки вони можуть пошкодити гуму або пластик на роз’ємах, спричинивши передчасний вихід зарядного штекера з ладу.

На зарядних станціях за атрибутикою підключення слідкує навчений персонал, але за стан штекерного гнізда мотоцикла (на фото Zero SR) відповідає його власник. Фото: Zero Motorcycles

Засіб для очищення електричних контактів швидко випаровується, зменшуючи ризик утворення вологи всередині вилки після очищення. Якщо потрібно очистити вилку інструментом, то найкраще взяти щось із м’якшого металу. Це мінімізує пошкодження електричних роз’ємів. Натяг пружини роз’ємів також надзвичайно важливий, тому будьте обережні, щоб не згинати та не переміщувати роз’єми всередині вилки.

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Якщо вилка має хронічні проблеми з вологою або корозією, подумайте про застосування діелектричного мастила всередині вилки. Це непровідне мастило запобігатиме проникненню вологи в електричний роз’єм.

Попри заглушки на гніздах, волога все-таки проникає всередину. Фото: BMW Motorrad

Деякі вилки мають роз’єми з високим натягом пружини, і діелектричне мастило допоможе змастити ці роз’єми, щоб запобігти зношенню та виходу з ладу. Однак обов’язково видаліть надлишки мастила, оскільки бруд прилипне до нього та з часом потрапить усередину роз’єму.

Під час чищення транспортних засобів, орієнтованих на бруд, часто використовуються мийки високого тиску. Хоча роз’єми герметичні, щоб витримувати воду та вологу під час їзди під дощем або по бездоріжжю, вони не розроблені, щоб витримувати пряму атаку води зі струменя високого тиску.

Не варто заспокоюватися власникам транспортних засобів зі змінними батареями, що заряджаються на спеціалізованих акумуляторних прокатних станціях (див. відео нижче). Щоправда, в Україні цей сервіс поки відсутній, але невдовзі така розширена мережа буде й у нас.

Так, від процесу зарядки акумулятора власники такого транспорту звільнені, але в тих байках також є штекерні з'єднання, за якими слід також ретельно доглядати.

Про аксесуари забувати не варто

Останньою тенденцією туристичних акумуляторних мотоциклів всіх типів, а також багі (UTV), є додавання додаткових систем освітлення та звуку. Хоча окремі світлодіодні лампи не споживають багато енергії, додавання достатньої кількості може призвести до значного споживання струму.

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Стереосистеми, особливо підсилювачі, споживають значну кількість електроенергії. Це може швидше розрядити батарею, перевантажити провідники та спричинити ламання роз’єму або навіть електричну пожежу. Тому вкрай важливо переконатися, що ви не перевищили пропускну здатність електричного роз’єму або дроту/провідників під час додавання аксесуарів.

Графічна модель співвідношення розміру дроту відносно сили струму. Інфографіка: Авто24

Загальна електрична теорія пропонує вимірювати дріт на 125% від вашої максимальної напруги. Якщо власники таких транспортних засобів зацікавлені в додаванні стереосистем, підсилювачів, освітлення та інших аксесуарів, то ці знання зайвими не будуть.

Температура батареї

Температура акумулятора може впливати на зарядку та термін служби батареї. Найкраще уникати впливу прямих сонячних променів під час заряджання.

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Нагрівати батарею може не тільки сонце, але й зарядка, в ході якої виробляється тепло, що може скоротити термін служби батареї.

Хоча інші компоненти електричних ТЗ не піддаються такій сильній дії тепла, вони все одно зазнають подібного зносу та неправильного використання, тому їх слід обслуговувати з тими ж інтервалами, що й автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

Спеціалізованим СТО – бути!

Попри те, що акумуляторна техніка потребує менше обслуговування, ніж аналоги з двигунами внутрішнього згоряння, їх сервісний супровід зайвим не буде. В міру того, як ці транспортні засоби розвиваються та просуваються, можуть виникати додаткові пункти технічного обслуговування чи відповідні підрозділи служб на вже чинних СТО та сервісні підрозділи на традиційних дилерських центрах.