Ринок мотоциклів: високий сезон триває

У липні українці придбали 9 тисяч усіх мотоциклів, порахували експерти Інституту досліджень авторинку. Це на 15,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на незначні 0,4% менше (всього на 37 штук), ніж було у червні-2024.

Серед загальної кількості 55,4% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4990 шт. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, однак протягом кількох попередніх місяців ця «традиція» порушувалась, і лише зараз частка нових двоколісних машин досягла обсягу понад половину ринку.

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На внутрішньому ринку уклали 3322 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 36,9% від загальної кількості. Лише 7,7% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (690 шт.).

Нагадаємо, що наведені тут числа отримані від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій, зафіксованих сервісними центрами МВС. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА, вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, липень-2023 — липень-2024

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами (де дуже чітко виражена сезонність, й першочергове значення має порівняння саме рік до року) виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця, що йшов перед ним, М-М; та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):

Внутрішні перепродажі: +2% M-M, +32,8% Y-Y

Імпорт вживаних: −9,6% М-М, −12% Y-Y

Імпорт нових: −0,6% М-М, +11,4% Y-Y

Середній вік вживаних мотоциклів на ринку (за підсумками липня) склав 11,3 року для тих, які перепродувалися всередині країни, та 13,5 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (13,7%), Yamaha (10,8%), та Suzuki (7,3%). Також до п’ятірки лідерів потрапили китайські виробники, такі як Lifan (6,5%) та Geon (6,3%). П’ятірка цих виробників займає 44,6% ринку у сегменті.

На внутрішньому ринку найчастіше у травні договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (166 шт.), Honda сімейства CB (110 шт.), та Spark SP-серії (105 шт.). Також був попит на Loncin LX (103 шт.) та Musstang MT (94 шт.).

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Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американському Harley-Davidson. Продукція цих п’яти виробників охоплює 87,6% ринку двоколісних моторних машин, тобто — майже увесь імпорт.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (33 шт.), Suzuki Address (21 шт.), Honda CBF (21 шт.), Honda CBR (19 шт.) та Kawasaki Ninja (19 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у липні вкотре лідерами стали марки Musstang (15,2%), Spark (14,4%), Lifan (11,6%), а також Geon (9,9%) та Forte (9,4%). Загалом частка китайської продукції складає понад 79% на ринку нових мотоциклів.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (714 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (651 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (361 шт.). Також у п’ятірку лідерів нових байків увійшли Forte FT (265 шт.) та Tekken Tekken (185 шт.).