Українці масово пересідають на мотоцикли: що купують

Серед загальної кількості 55,5% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 5019 шт. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, однак протягом кількох попередніх місяців ця «традиція» порушувалась, і лише зараз частка нових двоколісних машин досягла обсягу понад половину ринку.

На внутрішньому ринку уклали 3257 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 36% від загальної кількості. Лише 8,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (763 шт.), стверджує Інститут досліджень авторинку.

Також цікаво в Україні зменшилась кількість ДТП з мотоциклами

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками червня) склав 11,3 року для тих, які перепродувалися всередині країни, та 13,2 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, червень-2023 — червень-2024

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda, Yamaha, також китайський Geon, ще один представник японського мотопрому Suzuki, та знову китайська марка Lifan. П’ятірка цих виробників займає 42,8% ринку у сегменті.

Серед моделей найчастіше продавалися Lifan LF (177 шт.), Loncin LX (124 шт.), та Spark SP-серії (99 шт.).

Імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki та американському Harley-Davidson. Продукція цих п’яти виробників охоплює 84,8% ринку «мото» (тобто — майже увесь) імпорт.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (41 шт.), Kawasaki Ninja (27 шт.), Suzuki Address (23 шт.), Yamaha MT (18 шт.) та Suzuki серії GSX (17 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у червні вкотре лідерами стали марки Spark, Lifan та Musstang. Частка китайської продукції складає понад 73% на ринку нових мотоциклів.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (710 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (538 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (390 шт.).

Також у п’ятірку лідерів нових байків увійшли Forte FT (260 шт.) та Loncin LX-серії (204 шт.).