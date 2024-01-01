В Україні зменшилась кількість ДТП з мотоциклами

Близько 1,2 тис. аварій за участі мотоцикла чи мопеда було зафіксовано за 5 місяців 2024 року, за даними Патрульної поліції. Загалом, за інформацією opendatabot.ua цьогоріч стається на 14% менше таких ДТП, ніж у попередні роки. Зменшується й загальна чисельність постраждалих в аваріях з мотоциклами та мопедами.

Читайте також: Автопілот Tesla знижує ризик ДТП у сім разів

В середньому, цьогоріч на місяць ставалося 250 таких аварій. Це на 14% менше, ніж у 2023 та 2021 роках – 288 та 292 ДТП відповідно. 110 осіб загинуло та ще 1 401 людина травмована у ДТП за участі мототранспорту від початку цього року.

Приблизно кожна 11 аварія за участю мотоцикла чи мопеда завершується смертю. Водночас кожен десятий загиблий у ДТП в Україні втратив життя через аварію з мототранспортом.

Водночас кількість травмованих у ДТП за участю двоколісних складає 13% від загальної кількості постраждалих в аваріях в Україні.