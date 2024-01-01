В Украине уменьшилось количество ДТП с мотоциклами

Около 1,2 тыс. аварий с участием мотоцикла или мопеда было зафиксировано за 5 месяцев 2024 года, по данным Патрульной полиции. В общем, по информации opendatabot.ua в этом году происходит на 14% меньше таких ДТП, чем в предыдущие годы. Уменьшается и общая численность пострадавших в авариях с мотоциклами и мопедами.

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В среднем, в этом году в месяц происходило 250 таких аварий. Это на 14% меньше, чем в 2023 и 2021 годах – 288 и 292 ДТП соответственно. 110 человек погибли и еще 1 401 человек травмирован в ДТП с участием мототранспорта с начала этого года.

Примерно каждая 11 авария с участием мотоцикла или мопеда завершается смертью. В то же время каждый десятый погибший в ДТП в Украине потерял жизнь из-за аварии с мототранспортом.

В то же время количество травмированных в ДТП с участием двухколесных составляет 13% от общего количества пострадавших в авариях в Украине.