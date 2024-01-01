Украинцы массово пересаживаются на мотоциклы: что покупают

Среди общего количества 55,5% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 5019 шт. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, однако в течение нескольких предыдущих месяцев эта "традиция" нарушалась, и только сейчас доля новых двухколесных машин достигла объема более половины рынка.

На внутреннем рынке заключили 3257 сделок купли-продажи мототехники, что составило 36% от общего количества. Лишь 8,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (763 шт.), утверждает Институт исследований авторынка.

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Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам июня) составил 11,3 года для тех, которые перепродавались внутри страны, и 13,2 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, июнь-2023 - июнь-2024

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda, Yamaha, также китайский Geon, еще один представитель японского мотопрома Suzuki, и снова китайская марка Lifan. Пятерка этих производителей занимает 42,8% рынка в сегменте.

Среди моделей чаще всего продавались Lifan LF (177 шт.), Loncin LX (124 шт.), и Spark SP-серии (99 шт.).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американском Harley-Davidson. Продукция этих пяти производителей охватывает 84,8% рынка "мото" (то есть - почти весь) импорт.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (41 шт.), Kawasaki Ninja (27 шт.), Suzuki Address (23 шт.), Yamaha MT (18 шт.) и Suzuki серии GSX (17 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июне в очередной раз лидерами стали марки Spark, Lifan и Musstang. Доля китайской продукции составляет более 73% на рынке новых мотоциклов.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (710 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (538 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (390 шт.).

Также в пятерку лидеров новых байков вошли Forte FT (260 шт.) и Loncin LX-серии (204 шт.).