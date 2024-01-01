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Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства

Более сотни производителей электромобилей борются за выживание на конкурентном китайском рынке. Некоторые из них выбывают из гонки.
Банкротится один из сотни китайских производителей электромобилей - Auto24

ФОТО: bloomberg.com|

HiPhi Z

Евгений Гудущан
logo13 августа, 14:30
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Китайский производитель электромобилей Human Horizons Group Inc., компания, стоящая за брендом HiPhi, подала заявление на реструктуризацию перед банкротством и стала еще одной жертвой жестокого автомобильного рынка Китая.

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Согласно документу суда производитель подал заявление в Народный суд в Яньчэн, городе на востоке Китая, где расположена его фабрика, заявив, что его активы больше не могут покрывать долги по состоянию на апрель и соответствуют условиям для банкротства.

Суд постановил, что Human Horizons соответствует условиям для реструктуризации, и назначит администратора для наблюдения за процессом на шесть месяцев с возможностью продления еще на три месяца, говорится в документе.

Производитель электромобилей, который переживает трудности, приостановил производство с февраля после закрытия магазинов и неспособности рассчитаться с поставщиками из-за лет низких продаж. В 2023 году компания поставила менее 8000 своих роскошных электромобилей.

Тяжелое положение HiPhi показывает, с какой проблемой сталкиваются производители автомобилей в Китае, где более 100 брендов были вовлечены в ценовую войну на фоне замедления потребительского спроса из-за паники вокруг короновируса, экономическую стагнацию и прекращение национальной субсидии на приобретение электромобилей в 2022 году. Другие меньшие игроки, включая WM Motors Holdings Ltd и подразделение EV застройщика China Evergrande Group также находятся на грани краха.

Human Horizons пытались найти внешнюю помощь, а в мае китайские СМИ сообщили, что компания под названием iAuto Group согласилась предоставить 1 миллиард долларов финансирования для восстановления своей команды и возобновления производства. Эта сделка, похоже, застопорилась из-за движения компании к процедуре банкротства.

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