Китайский производитель электромобилей HiPhi запускает процесс банкротства

Китайский производитель электромобилей Human Horizons Group Inc., компания, стоящая за брендом HiPhi, подала заявление на реструктуризацию перед банкротством и стала еще одной жертвой жестокого автомобильного рынка Китая.

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Согласно документу суда производитель подал заявление в Народный суд в Яньчэн, городе на востоке Китая, где расположена его фабрика, заявив, что его активы больше не могут покрывать долги по состоянию на апрель и соответствуют условиям для банкротства.

Суд постановил, что Human Horizons соответствует условиям для реструктуризации, и назначит администратора для наблюдения за процессом на шесть месяцев с возможностью продления еще на три месяца, говорится в документе.

Производитель электромобилей, который переживает трудности, приостановил производство с февраля после закрытия магазинов и неспособности рассчитаться с поставщиками из-за лет низких продаж. В 2023 году компания поставила менее 8000 своих роскошных электромобилей.

Тяжелое положение HiPhi показывает, с какой проблемой сталкиваются производители автомобилей в Китае, где более 100 брендов были вовлечены в ценовую войну на фоне замедления потребительского спроса из-за паники вокруг короновируса, экономическую стагнацию и прекращение национальной субсидии на приобретение электромобилей в 2022 году. Другие меньшие игроки, включая WM Motors Holdings Ltd и подразделение EV застройщика China Evergrande Group также находятся на грани краха.

Human Horizons пытались найти внешнюю помощь, а в мае китайские СМИ сообщили, что компания под названием iAuto Group согласилась предоставить 1 миллиард долларов финансирования для восстановления своей команды и возобновления производства. Эта сделка, похоже, застопорилась из-за движения компании к процедуре банкротства.