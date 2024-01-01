Китайський виробник електромобілів HiPhi запускає процес банкрутства

Китайський виробник електромобілів Human Horizons Group Inc., компанія, що стоїть за брендом HiPhi, подала заяву на реструктуризацію перед банкрутством і стала ще однією жертвою жорстокого автомобільного ринку Китаю.

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Згідно з документом суду виробник подав заяву до Народного суду в Яньчен, місті на сході Китаю, де розташована його фабрика, заявивши, що його активи більше не можуть покривати борги станом на квітень і відповідають умовам для банкрутства.

Суд постановив, що Human Horizons відповідає умовам для реструктуризації, і призначить адміністратора для спостереження за процесом на шість місяців з можливістю продовження ще на три місяці, йдеться в документі.

Виробник електромобілів, який переживає труднощі, призупинив виробництво з лютого після закриття магазинів і неспроможності розрахуватися з постачальниками через роки низьких продажів. У 2023 році компанія поставила менше 8000 своїх розкішних електромобілів.

Тяжке становище HiPhi показує, з якою проблемою стикаються виробники автомобілів у Китаї, де понад 100 брендів були залучені в цінову війну на тлі уповільнення споживчого попиту через паніку навколо короновірусу, економічну стагнацію і припинення національної субсидії на придбання електромобілів у 2022 році. Інші менші гравці, включаючи WM Motors Holdings Ltd і підрозділ EV забудовника China Evergrande Group також знаходяться на межі краху.

Human Horizons намагалися знайти зовнішню допомогу, а в травні китайські ЗМІ повідомили, що компанія під назвою iAuto Group погодилася надати 1 мільярд доларів фінансування для відновлення своєї команди та відновлення виробництва. Ця угода, схоже, застопорилася через рух компанії до процедури банкрутства.