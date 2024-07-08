Китайці спробують обійти ввізні мита в ЄС: для цього витратять мільярди доларів

Два варіанти розвитку подій уже готові для такого впровадження. У першому випадку китайська компанія з виробництва електромобілів BYD, будуючи завод в Туреччині, планує використати у своїх інтересах угоду про безмитний експорт між Туреччиною та ЄС. Там давно вже діє домовленість, що виготовлена в Туреччині техніка при ввезенні на територію Євросоюзу не обкладається митним збором.

У другому варіанті варто розглядати недавнє оголошення BYD про будівництво заводу в Сегеді, Угорщина. Назріває й третій варіант про угоду між китайською компанією Chery та іспанським автовиробником Ebro. В цій програмі ймовірно буде спільне виробництво електромобілів.

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Турецький варіант матиме чи не наймасштабнішу перспективу просування продукції на континенті, оскільки BYD інвестує в це виробництво понад один мільярд доларів. Про цю новину стало відомо практично одночасно, як ЄС запровадив додаткові тимчасові тарифи на китайські електромобілі до 38 відсотків.

Виділена для Volkswagen у Манісі на півночі західного портового міста Ізмір земля буде передана китайській компанії. Таким чином, замість довгої тяганини з виділенням землі під забудову китайський виробник отримує її практично миттєво.

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"BYD є найбільшим у світі виробником електромобілів і одним із найпередовіших з точки зору технологій і якості виробництва. Дійсно, це буде солідна інвестиція як для турецького ринку, так і для європейського ринку, завдяки чому станеться обхід митних тарифів, що застосовуються до транспортних засобів китайського походження", — сказав AFP незалежний консультант Левент Тайлан, на яке посилається France 24.

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За його словами, завод у Туреччині зі встановленою проєктною потужністю 125 000 автомобілів на рік є розумною інвестицією. BYD матиме річний потенціал продажу приблизно 25 000 автомобілів на ринку Туреччини та експортуватиме щороку на перших порах 75 000 машин до ЄС.

І хоча тарифи Євросоюзу є тимчасовими, процес будівництва китайських заводів розпочався. Експерти вже прогнозують, що рішення про введення постійних тарифів, за яке більшість країн-членів має проголосувати у жовтні, взагалі не пройде.