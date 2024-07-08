Китайцы попытаются обойти ввозные пошлины в ЕС: для этого потратят миллиарды долларов

Два варианта развития событий уже готовы для такого внедрения. В первом случае китайская компания по производству электромобилей BYD, строя завод в Турции, планирует использовать в своих интересах соглашение о беспошлинном экспорте между Турцией и ЕС. Там давно уже действует договоренность, что изготовленная в Турции техника при ввозе на территорию Евросоюза не облагается таможенным сбором.

Во втором варианте стоит рассматривать недавнее объявление BYD о строительстве завода в Сегеде, Венгрия. Назревает и третий вариант о сделке между китайской компанией Chery и испанским автопроизводителем Ebro. В этой программе вероятно будет совместное производство электромобилей.

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Турецкий вариант будет иметь едва ли не самую масштабную перспективу продвижения продукции на континенте, поскольку BYD инвестирует в это производство более одного миллиарда долларов. Об этой новости стало известно практически одновременно, как ЕС ввел дополнительные временные тарифы на китайские электромобили до 38 процентов.

Выделенная для Volkswagen в Манисе на севере западного портового города Измир земля будет передана китайской компании. Таким образом, вместо долгой волокиты с выделением земли под застройку китайский производитель получает ее практически мгновенно.

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"BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей и одним из самых передовых с точки зрения технологий и качества производства. Действительно, это будет солидная инвестиция как для турецкого рынка, так и для европейского рынка, благодаря чему произойдет обход таможенных тарифов, применяемых к транспортным средствам китайского происхождения", – сказал AFP независимый консультант Левент Тайлан, на которое ссылается France 24.

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По его словам, завод в Турции с установленной проектной мощностью 125 000 автомобилей в год является разумной инвестицией. BYD будет иметь годовой потенциал продаж примерно 25 000 автомобилей на рынке Турции и экспортировать ежегодно на первых порах 75 000 машин в ЕС.

И хотя тарифы Евросоюза являются временными, процесс строительства китайских заводов начался. Эксперты уже прогнозируют, что решение о введении постоянных тарифов, за которое большинство стран-членов должно проголосовать в октябре, вообще не пройдет.