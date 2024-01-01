Китай подал жалобу в ВТО относительно пошлин ЕС на электромобили

Стартовал новый виток экономических ссор между Китаем и Евросоюзом. Эксперты уже назвали такое противостояние чуть ли не торговой войной, поскольку начали проявляться определенные атрибуты такого явления.

Как объявило Министерство торговли Поднебесной, Китай передал жалобу в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) в пятницу, 9 августа. Свой поступок в министерстве называют защитой прав и интересов отечественного электромобилестроения.

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По данным Министерства торговли Китая, предыдущее решение ЕС не имеет никакой фактической или правовой основы. Это нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество и борьбу с изменением климата. На это в официальном сообщении обратили внимание признанные экономические ресурсы Firstpost и Bloomberg.

На этом основании Китай построил свое заявление и призвал ЕС немедленно исправить свое неправомерное поведение и сотрудничать для обеспечения экономического и торгового союза, а также стабильности цепочки поставок в производстве электромобилей, сказал представитель торгового ведомства.

Однако выводы и прогнозы делать преждевременно. Следует учесть, что рассмотрение дел в Комитете ВТО по разрешению споров часто затягиваются на годы.

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А Евросоюз еще с осени 2023-го начал бить тревогу: Китай значительно увеличил свою долю на рынке автомобилей с электрическими аккумуляторами в Европейском Союзе. Его доля выросла с 3 процентов в 2020 году до 25 процентов в настоящее время.

Такое быстрое расширение вызвало беспокойство среди официальных лиц ЕС. Там опасаются, что без вмешательства европейская автомобильная промышленность, в которой работают 2,5 миллиона человек и поддерживает дополнительные 10,3 миллиона рабочих мест в более широкой цепочке поставок, может понести существенный ущерб.

Европейский Союз ввел временные пошлины в размере до 38% на импорт китайских электромобилей, ссылаясь на "несправедливые" государственные субсидии КНР. Этот шаг был сделан, несмотря на предупреждение Пекина, что такие действия могут спровоцировать торговую войну.

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Однако не все в Евросоюзе разделяют мнение чиновников относительно высоких пошлин на китайские электромобили. Против этого выступил и немецкий автопром, который имеет собственные производства электромобилей в КНР. На их продукцию при ввозе в Европу также свалилась высокая пошлина.

По этим причинам торговая война автопроизводителям Европы не по нраву. Федеральное правительство Германии и ее автомобильная промышленность уже заявили, что все-таки надеются на решение таможенного спора путем переговоров.