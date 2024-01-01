Китай подав скаргу до СОТ щодо мит ЄС на електромобілі

Стартував новий виток економічних сварок між Китаєм та Євросоюзом. Експерти вже назвали таке протистояння мало не торговою війною, оскільки почали проявлятися певні атрибути такого явища.

Як оголосило Міністерство торгівлі Піднебесної, Китай передав скаргу до органу з вирішення суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) у п’ятницю, 9 серпня. Свій вчинок у міністерстві називають захистом прав та інтересів вітчизняного електромобілебудування.

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За даними Міністерства торгівлі Китаю, попереднє рішення ЄС не має жодної фактичної чи правової основи. Це порушує правила СОТ і підриває глобальну співпрацю та боротьбу зі зміною клімату. На це в офіційному повідомленні звернули увагу визнані економічні ресурси Firstpost та Bloomberg.

На цій підставі Китай побудував свою заяву і закликав ЄС негайно виправити свою неправомірну поведінку та співпрацювати для забезпечення економічного та торговельного союзу, а також стабільності ланцюжка постачання у виробництві електромобілів, сказав речник торгового відомства.

Однак висновки та прогнози робити передчасно. Слід врахувати, що розгляди справ в Комітеті СОТ із вирішення спорів часто затягуються на роки.

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А Євросоюз ще з осені 2023-го почав бити у сполох: Китай значно збільшив свою частку на ринку автомобілів з електричними акумуляторами в Європейському Союзі. Його частка зросла з 3 відсотків у 2020 році до 25 відсотків на цей час.

Таке швидке розширення викликало занепокоєння серед офіційних осіб ЄС, які побоюються, що без втручання європейська автомобільна промисловість, в якій працюють 2,5 мільйона людей і підтримує додаткові 10,3 мільйона робочих місць у ширшому ланцюжку постачання, може зазнати суттєвої шкоди.

Європейський Союз ввів тимчасові мита в розмірі до 38% на імпорт китайських електромобілів, посилаючись на "несправедливі" державні субсидії КНР. Цей крок було зроблено, попри попередження Пекіна, що такі дії можуть спровокувати торговельну війну.

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Однак не всі у Євросоюзу поділяють думку чиновників щодо високого мита на китайські електромобілі. Проти цього виступив і автопром ЄС, який має власні виробництва електромобілів в КНР. На їх продукцію при ввезенні в Європу також звалилося високе мито.

З цих причин торгова війна автовиробникам Європи не до вподоби. Федеральний уряд Німеччини та її автомобільна промисловість вже заявили, що все-таки сподіваються на вирішення митної суперечки шляхом переговорів.