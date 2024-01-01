Мито на китайські авто почне діяти з 5 липня

На думку експертів VDA, вступ в силу тимчасових мит ЄС на китайські електромобілі матиме погані наслідки для економіки Німеччини. Каральні мита не ефективні ані для ЄС, ані для Німеччини. Про це з посиланням на VDA повідомляє VerkehrsRundschau.

Асоціація попереджає про "величезну шкоду", яку можуть завдати у відповідь можливі контрзаходи з боку Пекіна. Китай є найбільшим автомобільним ринком у світі та, за даними VDA, у 2023 році був третім за величиною ринком експорту автомобілів з Німеччини – після США та Великобританії.

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Якщо імпортні мита з Пекіна будуть запроваджені на транспортні засоби з двигунами понад 2,5 літра, це сильно вдарить по галузі. Для прикладу: згідно з VDA, у 2023 році близько третини транспортних засобів, експортованих з Німеччини до Китаю, були саме з такими двигунами.

Крім того, високі податки не можуть досягти поставленої мети щодо забезпечення чесних умов конкуренції та захисту вітчизняної промисловості від недобросовісних практик. Навпаки: вони ускладнили б розширення електромобільності й таким чином досягнення кліматичних цілей, наголошує асоціація.

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Очікується, що Комісія ЄС опублікує в четвер тимчасові тарифи, які одразу ж набудуть чинності. Тож з опівночі 5 липня мито підскочить до 38,1 відсотка. Держави ЄС повинні визначитися щодо запровадження мита в довгостроковій перспективі не пізніше листопада. У цьому випадку в деяких випадках тимчасові мита будуть запроваджені заднім числом.

Нагадаємо, рішення про високе штрафне мито було прийнято після розслідування, проведеного владою ЄС, яке дійшло висновку, що китайські виробники електромобілів отримували вигоду від несправедливих субсидій. Тепер такі дії обернуться виробникам в ЄС збитками, оскільки Китай у відповідь нанесе свої тарифи на продукцію німецького автопрому. Втім, не тільки німецького.

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За даними VDA, у 2023 році німецькі виробники продали приблизно в десять разів більше електромобілів у Китаї, ніж китайські виробники в Німеччині.