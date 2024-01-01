По мнению экспертов VDA, вступление в силу временных пошлин ЕС на китайские электромобили будет иметь плохие последствия для экономики Германии. Карательные пошлины не являются эффективными ни для ЕС, ни для Германии. Об этом со ссылкой на VDA сообщает VerkehrsRundschau.

Ассоциация предупреждает об "огромном вреде", который могут нанести ответные возможные контрмеры со стороны Пекина. Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире и, по данным VDA, в 2023 году был третьим по величине рынком экспорта автомобилей из Германии – после США и Великобритании.

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Если импортные пошлины из Пекина будут введены на транспортные средства с двигателями более 2,5 литра, это сильно ударит по отрасли. Для примера: согласно VDA, в 2023 году около трети транспортных средств, экспортируемых из Германии в Китай, были именно такого размера.

Кроме того, высокие налоги не могут достичь поставленной цели по обеспечению честных условий конкуренции и защиты отечественной промышленности от недобросовестных практик. Наоборот: они усложнили бы расширение электромобильности и таким образом достижение климатических целей, отмечает ассоциация.

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Ожидается, что Комиссия ЕС опубликует необходимые детали в четверг для того, чтобы временные тарифы вступили в силу. Если это так, то с полуночи 5 июля пошлина подскочит до 38,1 процента. Государства ЕС должны определиться относительно введения пошлины в долгосрочной перспективе не позднее ноября. В этом случае в некоторых случаях временные пошлины будут введены задним числом.

Напомним, решение о высокой штрафной пошлине было принято после расследования, проведенного властями ЕС, которое пришло к выводу, что китайские производители электромобилей получали выгоду от несправедливых субсидий. Теперь такие действия обернутся производителям в ЕС убытками, поскольку Китай в ответ нанесет свои тарифы на продукцию немецкого автопрома. Впрочем, не только немецкого.

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По данным VDA, в 2023 году немецкие производители продали примерно в десять раз больше электромобилей в Китае, чем китайские производители в Германии.