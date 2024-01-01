США ввели 100% пошлину для китайских электромобилей

Обосновывается такое решение - "неприемлемыми рисками" для экономической безопасности США из-за "несправедливой" практики Китая, которая наполняет мировые рынки дешевыми товарами.

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Итак, в рамках обновления тарифов, в этом году ставка пошлины на электромобили из Китая повысится с 25% до 100%. Также с 7,5% до 25% увеличится тариф на литий-ионные батареи для электромобилей и другие части аккумуляторов.

В 2025 и 2026 годах удвоится тарифная ставка (до 50%) на полупроводники, а также графит и постоянные магниты.

Аналитики предупреждают, что торговый спор между США и КНР может повысить общую стоимость электромобилей, навредив климатическим целям Байдена и его стремлению создать рабочие места в промышленности, пишет Reuters.

В 2023 году США импортировали из КНР товаров на $427 млрд, одновременно экспортировав в Китай товаров на $148 млрд.