США ввели 100% мито для китайських електромобілів

Обґрунтовується таке рішення «неприйнятними ризиками» для економічної безпеки США через «несправедливу» практику Китаю, яка наповнює світові ринки дешевими товарами.

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Отже, у рамках оновлення тарифів, цього року ставка мита на електромобілі з Китаю підвищиться з 25% до 100%. Також з 7,5% до 25% збільшиться тариф на літій-іонні батареї для електромобілів та інші частини акумуляторів.

У 2025 і 2026 роках подвоїться тарифна ставка (до 50%) на напівпровідники, а також графіт і постійні магніти.

Аналітики попереджають, що торгова суперечка між США та КНР може підвищити загальну вартість електромобілів, зашкодивши кліматичним цілям Байдена та його прагненню створити робочі місця у промисловості, пише Reuters.

У 2023 році США імпортували з КНР товарів на $427 млрд, водночас експортувавши в Китай товарів на $148 млрд.