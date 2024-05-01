До 2029 року всі нові автомобілі повинні мати автоматичне екстрене гальмування. Зміни, ініційовані NHTSA, в теорії можуть врятувати 360 життів на рік і запобігти 24 000 травм.

Тепер нове правило Національної адміністрації з безпеки дорожнього транспорту (NHTSA) вимагає системи автоматичного екстреного гальмування з посиленням стандартів для нових транспортних засобів.

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Нове правило вимагатиме, щоб до 2029 року всі нові легкові транспортні засоби, які продаються в США, мали три технології: попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування та автоматичне екстрене гальмування для пішоходів. Згідно з підрахунками NHTSA, обов’язкове використання техніки врятувало б щонайменше 360 життів на рік і запобігло б принаймні 24 000 травм.

На щастя, автовиробники вже на шляху до того, щоб запропонувати ці функції як стандартне обладнання. Наприкінці минулого року 20 автовиробників виконали зобов'язання Страхового інституту безпеки на дорогах обладнати понад 95 відсотків автомобілів, які вони виробляють у США, автоматичним екстреним гальмуванням.

Нове правило перераховує конкретні умови, в яких системи повинні працювати. Воно вимагає, щоб усі автомобілі могли зупинятися на швидкості до 62 миль на годину (100 км/год), щоб уникнути зіткнення з транспортним засобом. Автомобіль повинен виявляти пішоходів вдень і вночі. Це також вимагатиме, щоб система вмикала гальма на швидкості до 90 миль (145 км/год) на годину при виявленні неминучого зіткнення з іншим транспортним засобом і на швидкості до 45 миль (72 км/год) на годину з пішоходом.