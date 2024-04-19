Впродовж І кв. 2004р. в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США.

Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 90%.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) – машини з бензиновими двигунами. Третина – електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку (6%) охопили дизельні авто.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 1118 од.;

Tesla Model Y - 796 од.;

Volkswagen Passat - 635 од.;

Ford Escape - 633 од.;

Jeep Cherokee - 608 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у І кварталі, становить 6,2 року.