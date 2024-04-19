На протяжении І кв. 2004г. в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек изготовленных в США.
Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных авто, сообщает Укравтопром.
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По сравнению аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 90%.
Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями. Треть - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальную часть этого сегмента авторынка (6%) охватили дизельные авто.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model 3 - 1118 ед.;
- Tesla Model Y - 796 ед.;
- Volkswagen Passat - 635 ед.;
- Ford Escape - 633 ед.;
- Jeep Cherokee - 608 ед.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в І квартале, составляет 6,2 года.