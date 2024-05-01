К 2029 году все новые автомобили должны иметь автоматическое экстренное торможение. Изменения инициированные NHTSA в теории могут спасти 360 жизней в год и предотвратить 24 000 травм.

Теперь новое правило Национальной администрации по безопасности дорожного транспорта (NHTSA) требует автоматического экстренного торможения с ужесточением стандартов для новых транспортных средств.

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Новое правило потребует, чтобы к 2029 году все новые легковые транспортные средства, которые продаются в США, имели три технологии: предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и автоматическое экстренное торможение для пешеходов. Согласно подсчетам NHTSA, обязательное использование техники спасло бы не менее 360 жизней в год и предотвратило бы по крайней мере 24 000 травм.

К счастью, автопроизводители уже на пути к тому, чтобы предложить эти функции как стандартное оборудование. В конце прошлого года 20 автопроизводителей выполнили обязательства Страхового института безопасности на дорогах оборудовать более 95 процентов автомобилей, которые они производят в США, автоматическим экстренным торможением.

Новое правило перечисляет конкретные условия, в которых системы должны работать. Оно требует, чтобы все автомобили могли останавливаться на скорости до 62 миль в час (100 км/ч), чтобы избежать столкновения с транспортным средством. Автомобиль должен обнаруживать пешеходов днем и ночью. Это также потребует, чтобы система включала тормоза на скорости до 90 миль (145 км/ч) в час при обнаружении неизбежного столкновения с другим транспортным средством и на скорости до 45 миль (72 км/ч) в час с пешеходом.