Как европейская спецпошлина на китайские авто будет влиять на украинский авторынок

Решение введения специальной пошлины не было придумано ниоткуда. В ходе проверок Еврокомиссия выявила факты государственного субсидирования китайского автопрома, сообщает издание Politico.

Дословно: "китайские электромобили субсидируются от шахты до гавани ЕС, поскольку Пекин вкладывает деньги в добычу лития, очистки металлов, производство стали, аккумуляторов и самих автомобилей, и доставки их в порты Роттердама или Гамбурга".

Какую пошлину будут платить китайцы?

В результате исследования глубины субсидирования производитель BYD получил 17,4% дополнительной спецпошлины, Geely – 20%, а максимальную ставку, а это 38,1%, дали продукции корпорации SAIC (сейчас ее автомобили под брендом MG занимают наибольшую долю европейского рынка среди китайских производителей).

Другие автопроизводители из Поднебесной, не упомянутые здесь, тоже будут иметь самую высокую дополнительную налоговую нагрузку на свои электромобили, сообщает Институт исследований авторынка. При этом на китайские авто в Евросоюзе действует ставка пошлины 15%, в то время, как для других иностранных авто она составляет 10%.

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Сейчас эти антидемпинговые пошлины вводятся как временные, и вступят в силу с 4 июля. Хотя при этом предусмотрен механизм, который позволит взимать спецпошлины "задним числом" с автомобилей, которые импортируются в ЕС с марта этого года.

Торгово-промышленная палата Китая не оставила без ответа такие шаги, выразив "шок, глубокое разочарование и недовольство этим протекционистским мероприятием", и осудила антисубсидийное расследование, назвав его "охотой на ведьм".

Реакция Китая очевидна – любые барьеры вроде спецпошлин сдерживают экспансию их продукции на новые рынки, и при этом следует понимать, что до начала торговли в Европе китайским автофабрикам пришлось инвестировать значительные средства в сертификацию, выполнения норм безопасности, адаптировать производство и поставки комплектующих для соответствия всем местным требованиям, включая гарантийную поддержку продукции.

Европейские автопроизводители будто бы “против”

Европейские автопроизводители, которые могут стать жертвами китайского “вторжения” дешевых автомобилей, отреагировали спокойно. Они в основном не одобряют введение спецпошлин несмотря на то, что это должно было бы прежде всего защитить их от недобросовестной конкуренции.

"Справедливая и, прежде всего, свободная мировая торговля очень важна, она стимулирует инновации и рост. То, что мы не можем использовать как страна-экспортер, – это увеличение торговых барьеров", – сказал генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус. – "Мы должны работать над уменьшением торговых барьеров".

"Европейскому автомобильному сектору для того, чтобы быть глобально конкурентоспособным, прежде всего нужна надежная промышленная стратегия для электромобильности", – заявила Сигрид де Вриз, генеральный директор ассоциации ACEA.

На самом деле не столько жажда справедливой конкуренции, сколько наличие собственных бизнесов (или совместных предприятий) европейских автоконцернов в Китае, стало причиной таких высказываний. Ведь существует высокая вероятность симметричного ответа Пекина, что непременно отразится и на европейском автопроме. В качестве примера можно вспомнить недавний дефицит микросхем.

Поэтому не исключено, что в ближайшее время решение о введении довольно высоких спецпошлин на китайские электромобили может быть пересмотрено.

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Как это может повлиять на украинский авторынок?

Прежде всего напомним, что растаможка любых легковых электромобилей в Украине происходит на льготных условиях, только с уплатой небольшого акциза 1 евро за 1 кВт-ч емкости тягового аккумулятора. Эти нормы будут действовать до 1 января 2026 года – то есть еще полтора года.

Собственного производства электромобилей в Украине нет, и вряд ли появится хоть один проект до окончания военного положения и стабилизации экономики в целом. То есть, рисков по введению спецпошлин у нас, подобно как это произошло в ЕС, нет.

О чем еще стоит упомянуть – это то, что временно недоступно, но крайне необходимо – морские порты, которые сейчас работают в ограниченном режиме, и не принимают суда с товарами, в т.ч. автомобилями. Путь через европейские порты существенно дороже, однако не закрыт.

Суммарно все эти обстоятельства могут создать возможность реэкспорта "почти новых" китайских электромобилей из Украины в страны Европейского Союза. То есть фактически новых, но в статусе подержанных, как это делается для Украины и некоторых других государств. Конечно, любой подобный канал поставки можно заблокировать каким-то бюрократическим решением, однако сейчас перечисленные внутренние обстоятельства плюс спецпошлины в ЕС создают интересную почву для украинских автодилеров, особенно тех, которые уже имеют опыт импорта авто из Китая.